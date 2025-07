I numeri in classifica segnano un record negativo per i cantanti di Amici 24: tutti fuori tranne Luk3.

A distanza di due mesi dalla finale di Amici 24, per i cantanti della scuola di Maria De Filippi non arrivano buone notizie. Sembrano lontani, infatti, i tempi in cui tutti gli ex allievi di Amici scalavano le classifiche musicali vendendo più dischi anche di cantanti affermati. Per l’edizione 24 del talent show, infatti, sta accadendo esattamente il contrario. Gli album degli ex allievi, infatti, fanno fatica a restare nella top 100 e anche l’album del vincitore della categoria canto ovvero Trigno scende clamorosamente. L’unico, invece, che rientra è Luk3 che non è riuscito ad arrivare in finale lasciando diverse puntate prima il serale.

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera si sono sposati!/ Nozze segrete per l'ex ballerino di Amici

L’estate 2025, dunque, segna un momento difficile per gli ex allievi di Amici 24 nonostante la promozione e la partecipazione, in alcuni casi, ad eventi musicali.

Amici 24: cantanti in difficoltà

Pietro Bagnadentro – in arte TrigNO – era stato l’unico a mantenere viva la rappresentanza di Amici 24 nella Top 100 FIMI con l’ep “A un passo da me” che era riuscito a salire fino alla 62ª posizione. Dopo una sola settimana, però, non c’è traccia del disco di Trigno. A sorpresa, invece, rientra Luk3 con l’ep Diciotto che risale all’83esima posizione. Restano fuori classifica: da Nicolò Filippucci ad Antonia, passando per Jacopo Sol, Senza Cri e Chiamamifaro.

Nicolò Filippucci, chi è?/ Da Amici al Tim Summer Hits, il rapporto speciale con TriGno: "Ci completiamo"

Non è un momento semplice, dunque, per i cantanti di Amici 24 tra cui, tuttavia, potrebbe comunque decidere di pescare Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. Ad oggi, tuttavia, quelli che potrebbero calcare il palco del Teatro Ariston sembrano essere Luk3 e Trigno ma soprattutto Nicolò che è quello più pronto alle esibizioni live.