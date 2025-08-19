Chi è Luk3, il cantante originario di Marcianise che ha partecipato alla scorsa edizione di Amici, trovando anche l'amore in Alessia Pecchia?

Classe 2007, Luk3 è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici, dove ha ottenuto le simpatie dei compagni e del pubblico da casa. Il giovanissimo artista è originario della provincia di Caserta e più nel dettaglio viene da Marcianise. La musica ha sempre fatto parte della sua vita: fin da bambino, infatti, ha cominciato a suonare la chitarra, specializzandosi sempre più. A tredici anni, dunque agli inizi dell’adolescenza, ha scritto la sua prima canzone, mostrando già un talento importante nonostante la sua giovanissima età. Così Luca Pasquariello, che ha scelto di chiamarsi Luk3 in arte, ha continuato a perseguire il suo sogno, prendendo anche parte a diversi concorsi canori, fino ad approdare ad Amici, dove si è distinto, fino ad arrivare al serale.

Dopo l’esperienza di Amici, dove ha vissuto alcuni mesi intensi trovando anche l’amore, Luk3 è uscito dalla casa con nuove consapevolezze e tanti progetti. Dopo aver programmato il suo tour in giro per l’Italia con importantissime date come quella di Roma e Milano, Luk3 ha spiegato di avere dei progetti importanti. “Mi chiedo spesso se riuscirò a restare nel tempo e, soprattutto, se riuscirò a fare della mia passione un lavoro per sempre” ha raccontato di recente Luk3. Nelle sue intenzioni, dunque, c’è quella di fare qualcosa di diverso nel mondo della musica, che possa rimanere nel tempo.

Luk3, la storia d’amore con Alessia Pecchia: c’è aria di crisi?

Nella casa di Amici Luk3 ha conosciuto Alessia Pecchia, ballerina con la quale ha cominciato una storia d’amore. I due si sono subito legati e nonostante la loro storia sia nata davanti alle telecamere, hanno deciso di viversela in maniera intima e privata fuori dalla casetta. Questo ha portato spesso alle voci di una crisi tra loro ma così non sarebbe. Luk3, di recente, ha parlato di Alessia e del loro incontro come “una fortuna immensa”.