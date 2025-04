A una settimana dalla sua eliminazione da Amici 24, Luk3 è tornato a parlare sui social negli ultimi giorni, raccontando i momenti salienti dopo la fine del percorso nel programma di Canale Cinque. Il cantante si è detto pronto a voler continuare nell’inseguire questo sogno chiamato musica, con la speranza di riuscire a togliersi delle soddisfazioni nonostante l’uscita precoce dal talent di Canale Cinque.

Miriam Galluccio, chi è la (ex) fidanzata di LDA?/ "Tradire è una scelta": i due si sono lasciati?

Nella Casetta di Amici 24, Luk3 ha avuto la possibilità di conoscere la ballerina Alessia Pecchia, su di lei ha confessato: “Con Alessia va bene, tutto molto bene. Tifo per lei, spero che resti il più a lungo possibile. Per tutte le domande su di lei, ovviamente mi manca, ma alla fine non manca così tanto alla fine del programma e ci rivedremo presto” le sue parole. Intanto Luk3 si appresta a vivere il contatto con il pubblico dopo il successo ottenuto nel format Mediaset, in attesa di riabbracciare la sua Alessia dopo la fine della corrente edizione di Amici.

Carmen Russo, chi è la showgirl e ballerina/ "A Miss Italia a 13 anni con documenti falsi"

Luk3 e l’addio ad Amici 24 senza rimpianti: “Esco da trionfatore”

Nonostante l’uscita in anticipo da Amici 24, Luk3 si è detto pronto e fiducioso in vista del futuro. Il giovane cantante ha raccontato di credere molto in un futuro artistico e per questo ha ammesso di avere le idee molto chiare su quello che verrà:

“Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce è tutto quello che voglio. Ne esco vincitore” ha confessato il giovane cantante sottolineando di aver riempito il suo bagaglio di esperienze e avvenimenti che gli torneranno certamente utili per il futuro della sua carriera. E non poteva mancare un ringraziamento anche per Maria De Filippi e Lorella Cuccarini, che hanno riposto grande fiducia in Luk3 fin dai primi momenti, e questo ha ovviamente colpito il cantante.

Cesare San Mauro, chi è il marito di Angela Melillo/ La showgirl: "E' l'ultimo regalo che mi ha fatto mamma"