Luk3, chi è il giovane concorrente di Amici di Maria De Filippi che nel 2024 ha riscosso successo nel talent. Prosegue la storia con Alessia Pecchia

Ad Amici di Maria De Filippi, nella scorsa edizione, abbiamo avuto modo di apprezzare anche Luk3, nome d’arte scelto da Luca Pasquariello. Nato nel 2007 a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, Luca è stato tra i protagonisti del talent show nella squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Nel corso del talent ha presentati vari inediti, come “Fotoricordo”, “Alice”, “Tutta Rosa” e altri ancora, mettendosi in mostra e facendosi apprezzare. Luca non è solo un cantante che sta cominciando a muovere i primi passi nel mondo della musica: è anche uno speaker radiofonico. Lavora infatti su RDS Next, l’emittente dedicata ai Millennial.

Sarah Toscano, chi è: il successo con Amici, poi Sanremo/ "Ho acquisito sicurezza". È fidanzata?

Uscito prima di arrivare in finale, Luk3 si è detto comunque soddisfatto del percorso fatto dentro la casetta di Amici. “Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita” ha affermato il cantante. E ancora, ha spiegato: “Porterò con me un bagaglio enorme di esperienza che mi accompagnerà per sempre”. Dopo l’esperienza ad Amici, Luk3 ha organizzato una serie di concerti che lo stanno portando a cantare in tutta Italia, in attesa delle date più importanti a Roma e Milano.

Petit, chi è l'artista di Amici 23/ "Anima a metà tra Francia e Napoli, mi ha aiutato nella musica"

Luk3, chi è: “Sono in una fase un po’ instabile”

Proprio pochi giorni fa Luk3 ha rivelato che dopo Amici si fa tante domande, in primis se la sua musica riuscirà a resistere al tempo. “Sono in una fase un po’ instabile, anche se molto intensa” ha ammesso il giovane. Proprio durante l’esperienza ad Amici, Luk3 ha conosciuto Alessia Pecchia, ballerina di qualche anno più grande di lui. Un rapporto, il loro, che si è trasformato ben presto in un amore sincero e importante, che i due ci tengono a proteggere dal clamore mediatico. “Più riusciamo a tenere lontana la nostra relazione dai social e dal pubblico e più sento che sia vera” ha rivelato il giovane artista, che ha spiegato poi di sentirsi in linea con Alessia sotto tanti punti di vista.