Ad Amici 24 sembrava essere nato un amore. C’è infatti un rapporto speciale tra Alessia e Luk3, nato nelle scorse settimane e subito balzato agli occhi dei telespettatori. Il cantante, però, di recente si è avvicinato anche ad un’altra concorrente, Raffaella, nuova ballerina di latino americano. Alessia, nel vederli insieme, ha reagito male: non si aspettava infatti che Luk3 potesse provarci con un’altra persona ed è scoppiata in lacrime, mentre il cantante l’ha consolata spiegando che non c’è nulla di più e che i due stavano solamente parlando, senza alcun secondo fine da parte sua.

Dopo il confronto con Alessia ad Amici 24, Luk3 e la concorrente hanno parlato anche con Raffaella stessa, che si è trovata in maniera inaspettata nel loro rapporto. Alessia, infatti, ha spiegato: “Non è assolutamente per te, ma se fossi stato in lui avrei evitato”. Luk3, nonostante il flirt con la ballerina sia terminato ormai da qualche settimana, l’ha rassicurata spiegando che non c’è niente con Veronica e che stava vedendo qualcosa che non esisteva. Non ci sarebbe infatti nulla di più rispetto ad un’amicizia, ma sarà davvero così? A quanto pare, no.

Luk3 ci prova con Raffaella? La confessione a Jacopo ad Amici 24

Nonostante Luk3 ad Alessia abbia confermato che non vuole nulla di più con Raffaella, non sarebbe questa la realtà. Parlando poi con Jacopo Sol, infatti, gli ha chiesto consigli su cosa fare e l’amico gli ha consigliato di andare con calma, non facendosi notare. Alessia, dunque, avrebbe visto giusto e infatti Luk3, dopo il discorso con Jacopo, è tornato da Raffaella e ha cominciato ad accarezzarla. Il suo comportamento ad Amici 24 non è piaciuto ad Alessia e al pubblico: Luk3, infatti, non ha rispettato adeguatamente la ballerina dopo la fine della loro conoscenza, facendola inoltre piangere in più occasioni anche per via del suo avvicinamento alla nuova arrivata Raffaella.