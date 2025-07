Luk3 lancia una stoccata ad Anna Pettinelli dopo gli scontri avuti ad Amici 24: il messaggio Instagram dell'ex allievo del talent

Mentre vanno avanti i canti per Amici 25, i finalisti di Amici 24 stanno ormai muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Se i ballerini stanno trovando la loro strada tra show teatrali e televisivi, i cantanti stanno partecipando ai vari concerti estivi e alcuni di loro hanno ufficialmente dato il via al loro primo tour. È il caso di Luk3, ex allievo di Lorella Cuccarini, che con la sua ‘Parigi in motorino’ ha conquistato un vasto pubblico.

Il cantante, fidanzato della ballerina Alessia Pecchia, si esibirà in giro per l’Italia e, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto annunciare che due di queste date sono già sold out. Parliamo della data del 30 settembre a Roma e del 2 ottobre a Milano. Una comunicazione non solo per il suo pubblico ma anche per un prof di Amici 24: Anna Pettinelli.

Luk3 invita Anna Pettinelli ai suoi concerto dopo le liti ad Amici 24: la stoccata del cantante

Chi ha seguito la scorsa edizione di Amici sa che Luk3 è stato spesso ostacolato da Pettinelli nel suo percorso musicale. La coach, dopo aver inizialmente creduto in lui, non ha trovato alcun miglioramento nella sua musica, e ha dunque iniziato a ritenerlo inadatto al programma. Motivo per il quale l’ha spesso messo in sfida e alla prova in vari modi, senza tuttavia riuscire nell’intento di mandarlo via. Luk3, alla fine, è arrivato anche al serale ma è stato eliminato nelle primissime puntate. Oggi però si prende la sua rivincita attraverso i suoi primi sold out e ‘dedica’ questo risultato proprio ad Anna Pettinelli, lanciandole una stoccata: “Anna, le cose tra di noi non sono mai andate bene ma… in segno di pace sei ufficialmente invitata ai miei concerti”, ha scritto, a corredo della foto che evidenzia i sold out. Insomma, una chiara frecciatina alla quale, al momento, non c’è stata risposta.

