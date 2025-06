Luk3 e Alessia Pecchia, 6 anni di differenza: scetticismo sulla coppia nata ad Amici 24

Archiviata un’altra trionfale edizione di Amici con la vittoria di Daniele Doria in finalissima, tutti gli allievi che vi hanno preso parte sono ritornati alla vita di tutti i giorni. E anche per le coppie formatesi nel corso della trasmissione è tempo di pensare alla propria felicità l’uno al fianco dell’altra, come nel caso di Luk3 e Alessia Pecchia. La storia d’amore della coppia è sbocciata in casetta ed è destinata a proseguire lontano dalle telecamere, ma a scatenare la perplessità e le critiche di molti è soprattutto la loro differenza d’età.

Luk3 nel mirino di Marta Donà?/ Quel "follow" non passa inosservato: "Lo vuole con lei"

Luk3 e Alessia Pecchia sono infatti divisi da 6 anni di differenza: il cantante ne ha compiuti 18 lo scorso marzo ed è un classe 2007, la ballerina è invece del 2001 e ne ha 23. Per loro questo non ha mai realmente rappresentato un problema, eppure proprio negli ultimi giorni in molti si sono domandati se questo aspetto possa rappresentare un ostacolo per loro. A scogliere ogni dubbio e a rispondere allo scetticismo ci ha però pensato lo stesso Luk3.

Trigno, chi è finalista Amici 24? Amicizia con Daniele, fidanzata Chiara Bacci/ "Volevo vivere con lei ma..."

Luk3 risponde alle critiche: “Ci siamo innamorati delle persone, non della nostra età“

Ai microfoni di Webboh, Luk3 è intervenuto sull’argomento e ha difeso a spada tratta l’amore per Alessia Pecchia sbocciato ad Amici 24, spiegando che i 6 anni di differenza non sono affatto un problema per loro: “È capitato che leggo dei commenti, delle cose e non mi interessa nulla. Ci siamo innamorati delle persone non della nostra età ed è bellissimo viverla così come la stiamo vivendo. Ci supportiamo tantissimo anche in quello che facciamo, quindi assolutamente per me non è un problema“.

Nicolò Filippucci supera Trigno e Antonia: il suo album è il più venduto di Amici 24/ Classifica e reazione

La loro storia d’amore sembra non conoscere ostacoli e procede a gonfie vele nonostante le recenti voci di crisi, quando la coppia è stata pizzicata durante un acceso battibecco. “Quello che è stato visto da qualcuno qualche giorno fa non era un litigio, ma una semplice discussione. Anzi, una chiacchierata“, ha spiegato il giovane cantante in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. “Stiamo bene, stiamo insieme, ci supportiamo sempre”.