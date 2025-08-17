Luk3 e Alessia Pecchia di Amici 24 sono in crisi? Il cantante lancia un segnale che allarma i fan e la ballerina interviene con un gesto social

Aria di crisi per Luk3 e Alessia Pecchia di Amici 24? È questa la domanda che molti fan della coppia nata nella scorsa edizione del talent di Canale 5 si stanno ponendo di fronte ad alcune mosse social delle ultime ore. Il cantante e al ballerina si sono incontrati e innamorati durante la permanenza nella casetta del programma, ma hanno conosciuto anche momenti di crisi, durante i quali si sono separati. Poi, però, l’amore ha avuto la meglio e i due sono tornati insieme; infine, hanno deciso di proseguire la loro conoscenza anche una volta finito Amici 24.

Così, nonostante gli impegni reciproci, Alessia e Luk3 hanno trovato tempo e modo di stare insieme, confermando di essere una coppia affiatata e innamorata. Questo fino ad alcune ore fa, quando ha iniziato a circolare sul web la voce di una possibile crisi.

Stando a quanto riporta Novella 2000, sarebbe stato Luk3 a pubblicare su Instagram un video che avrebbe suscitato l’allarme dei fan della coppia. Nelle sue storie, il cantante avrebbe postato un video in cui interpreta la canzone “Missili” di Frah Quintale e Giorgio Poi, brano contenente parole riguardanti un amore sofferto e malinconico, come: “Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare. Ed io vorrei fare male ma lanciamo dei missili. Quanto dobbiamo soffrire prima di un po’ d’amore?”. Alcuni fan hanno iniziato a credere che le parole di Luk3 fossero effettivamente riferite ad Alessia e alla loro relazione, cosa che ha scatenato le prime domande allarmare dei fan. A smentire la crisi è stata però, qualche giorno dopo la pubblicazione della storia di Luk3, Alessia, che ha condiviso su TikTok un filmato con due fan che indossano magliette dedicate proprio a lei e Luk3. Un gesto che sembra, insomma, spegnere l’allarme crisi.

