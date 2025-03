Da qualche tempo Luk3 di Amici 24 è indeciso tra Raffaella e Alessia, le due ballerine che hanno conquistato il suo cuore. Inizialmente si era prodigato per la prima, anche se poi è ritornato sui suoi passi a corteggiare la Pecchia. Emblematico il daytime del 6 marzo, dove il cantante le ha dato un bacio avvicinandosi a lei nel letto: “Mi sono reso conto di aver fatto una stron*ata“, le ha spiegato dopo essersi reso conto di averla delusa.

Luk3 e Alessia si sono ritrovati dopo aver guardato alcune clip dai social in cui si vedeva tutto il corso della loro storia. Nei video, i pianti della ballerina dopo che i due hanno messo fine al loro rapporto, e il cantante non ha potuto far altro che commuoversi per via di quelle tenerissime immagini, ammettendo di essere tornato indietro nel tempo. “Mi hai colpito“, le ha detto. A quel punto, in seguito alla presa di coscienza dei suoi sentimenti nei confronti di Alessia, ha deciso di prendere in mano la situazione e parlare con Raffaella del loro rapporto.

Luk3 si scusa con Alessia ad Amici 24: “Volevo provare ad andare avanti subito ma…”

Luk3, sicuro dei sentimenti che prova per Alessia Pecchia, ha preso coraggio ed è andato a parlare con Raffaella: “Non c’è stato niente tra di noi, solo una simpatia“, ha detto – Io avevo una situazione a cui dare conto, avevo chiuso da poco con Alessia. Ho sbagliato, ho fatto cose da bambino“. Con una grandissima sincerità, il cantante le ha poi spiegato di tenere ancora tanto a lei, mentre ad Alessia ha confessato di avere bisogno di un po’ di tempo per pensare e superare alcune cose dentro di lui. Poi l’ha abbracciata. Se Luk3 e Alessia stanno ancora insieme o no ad Amici 24, questo non ci è ancora dato sapere. Infatti, sia il cantante che la ballerina stanno chiarendo le loro posizioni.

Ad esempio, pochi giorni fa si sono ritrovati sul letto e hanno iniziato a stuzzicarsi. Alessia si è mostrata dubbiosa sui sentimenti di lui, il quale ha risposto in modo sincero e decisamente maturo: “Si fanno delle stron*ate“, ha detto per farle capire di aver sbagliato – Volevo provare ad andare avanti subito. Ma mi sono reso conto che invece di pensare a cosa avevo perso“. Dopo il chiarimento, c’è stato un altro lungo bacio passionale sul letto. Riusciranno a tornare definitivamente insieme?