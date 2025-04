Luk3 e Alessia, la relazione prosegue dopo Amici 24

A distanza di qualche giorno dall’eliminazione dal talent di Canale Cinque, Luk3 torna a parlare del rapporto con Alessia, la compagna conosciuta all’interno della casetta di Amici e con la quale ha dato il via a una speciale relazione. Per Luk3 e Alessia è tempo di dare il via a una storia ancora più concreta dunque, come testimoniato dalle parole del cantante, che esprimendosi sul rapporto con la ragazza ha rivelato: “Con Alessia come va? Bene, tutto bene”

Non poteva mancare anche una rivelazione sul futuro, con il cantante che soffermandosi sui nuovi piani, ha detto: “E il bello deve ancora venire. Non vedo l’ora di incontrarvi, di cantare insieme a voi le mie canzoni, di condividere ogni singola nota con chi ha creduto in me fin dal primo momento” le parole di Luk3 sul futuro artistico.

Luk3 e il ringraziamento per Maria De Filippi

Con grande umiltà e sapore di riconoscenza, Luk3 ha voluto spendere anche un pensiero nei confronti della conduttrice Maria De Filippi, che gli ha dato la grande occasione di mettersi in mostra nel programma di Canale Cinque:

“Grazie Maria, grazie Lorella e grazie infinite a tutta la produzione perché avete creduto in quel diciassettenne che sembrava provenire dal paese dei balocchi, avete portato quel ragazzino a scoprire tante cose di sé” le parole del cantante eliminato nella scorsa puntata e che ha rivelato di avere tutte le intenzioni di proseguire la carriera nel mondo della musica.

