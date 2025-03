Luk3 rischia di essere il prossimo eliminato del serale di Amici 24. Parliamo di uno degli allievi più discussi di questa edizione del talent di Canale 5, che in questi mesi ha rischiato più volte l’eliminazione. Cantante della squadra di Lorella Cuccarini, Luca è stato costantemente supportato dalla sua coach, anche nei suo momenti più difficili e di fronte ai tanti ultimi posti in classifica. Quello di Luk3 è stato un percorso, nel bene e nel male, molto intenso, e proprio questo potrebbe premiarlo al serale.

Le anticipazioni del secondo serale di Amici 24 ci svelano che Luk3 è finito al ballottaggio per l’eliminazione finale contro Raffaella Mitaritonna, la stessa allieva alla quale si era avvicinato ‘romanticamente’ dopo la rottura con Alessia Pecchia (con la quale è poi tornato insieme recentemente). Eppure, spoiler e pronostici sembrano andare tutti a suo favore, e ora ne spieghiamo il perché.

Luk3 salvo dall’eliminazione al serale di Amici 24? Ecco perché potrebbe andare avanti

Il percorso di Luk3 ad Amici 24 è stato tra i più complicati di questa edizione: a minarlo è stata, in più occasioni, Anna Pettinelli, per la quale l’allievo non aveva un talento tale da poter arrivare al serale. Certo, le classifiche hanno fatto il resto: Luk3 è l’allievo di questa edizione che ha dovuto affrontare più sfide. Eppure le ha superate tutte, mostrando di non essere disposto a lasciare la maglia e Amici così facilmente. Un comportamento che ha mostrato anche sul palco del serale e che è probabilmente già stato notato dalla giuria. La caparbietà di Luca, oltre alla sua passione per il mestiere del cantante, potrebbe essere l’arma vincente che lo porterà più avanti di Raffaella al serale di Amici 24 e, dunque, a vincere questo suo primo ballottaggio per l’eliminazione.