Luk3 eliminato da Amici 24? La reazione del pubblico

Nel corso della puntata in onda sabato 5 aprile di Amici 24 Luk3 potrebbe salutare in anticipo il programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni del programma hanno rivelato, come ricostruito dai telespettatori che hanno assistito alle registrazioni, che l’eliminato potrebbe essere il cantante Luk3. Una scelta che di fatto ha scatenato la rabbia del pubblico, che non ha mandato giù il verdetto del format Mediaset.

Luk3 è davvero l’eliminato della puntata? Lo scopriremo ufficialmente durante la messa in onda su Canale Cinque, ma non dovrebbero esserci dubbi e la notizia ha mandato su tutte le furie il pubblico: “Incredibile, come si fa a eliminare Luk3?”, “Non è possibile, sono basito, ne andrebbero eliminati diversi prima di lui” le parole di alcuni dei sostenitori dell’allievo del talent di Canale Cinque. Di certo si tratterebbe di un grande colpo di scena nel programma di Maria De Filippi.

Luk3 e l’amore con Alessia ad Amici 24

Nel programma di Canale Cinque Luk3 è riuscito ad avvicinarsi ad Alessia, instaurando con la ragazza un rapporto speciale. Luk3, finito al ballottaggio e poi eliminato secondo quanto trapelato nelle scorse ore, avrebbe ricevuto un messaggio molto speciale dalla ragazza, che ha ammesso:

“Comunque Alessia ha parlato a Luca prima dell’esibizione finale e gli ha detto che non vedeva l’ora di ascoltarlo, perché è sempre un piacere e che quando lui è al ballottaggio è come se ci fosse anche lei” si apprende riguardo all’accaduto durante la puntata della trasmissione Mediaset. Al termine della performance, Luk3 non ha risparmiato una frecciatina per la prof Anna Pettinelli, alla quale il giovane cantante ha detto: “Forse anche la Pettinelli questa sera la vedremo ballare” le parole del talento musicale che rischia di salutare anzitempo la casetta del programma. Una decisione che ha mandato su tutte le furie i telespettatori.

