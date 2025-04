Luk3 eliminato da Amici 24, la confessione del cantante a Maria De Filippi: “Ho imparato a piangere“

Iniziano gli addii dolorosi ad Amici 24. Da quando è iniziato il Serale, i concorrenti stanno facendo di tutto per rimanere in gara e continuare a dimostrare il loro talento. Nell’ultima puntata, però, Luk3 è stato eliminato dopo essere andato in ballottaggio con Trigno e da quel momento Alessia è crollata. Prima della gara, la fidanzata del cantante aveva fatto di tutto per sostenerlo e stargli vicino fino all’ultimo: “Quando va a l ballottaggio è come se lo vivessi con lui”, aveva dichiarato.

Prima di uscire dal programma, Luk3 si era sfogato in casetta con Maria De Filippi, dicendole che gli sarebbe dispiaciuto molto uscire, e che questo programma lo ha cambiato tanto diventando ormai come la sua casa: “Dall’altra parte so che mi rimprovererò tante cose se dovessi uscire. Però fa parte del gioco. Fa parte della vita. Non mi fermerò mai“. Luk3 ha promesso alla conduttrice che continuerà a far musica tutti i giorni e l’ha ringraziata perchè ad Amici 24 ha imparato finalmente a piangere tanto, scoprendo un lato nuovo di sè. Quando è entrato nel programma, infatti, era molto rigido e duro con sè stesso e faticava a lasciarsi andare.

Quando Maria De Filippi ha annunciato l’eliminazione di Luk3 da Amici 24, il pubblico è rimasto sotto choc. Ormai tutti si erano affezionati al giovane 18enne, anche se sin dall’inizio del talent era preso di mira da Anna Pettinelli. Appena è stato eliminato la fidanzata Alessia Pecchia è scoppiata a piangere e i due si sono abbracciati facendosi diverse promesse. Luk3, anche lui in lacrime, le ha detto che quest’estate la passeranno insieme: “Tu verrai ai miei concerti vero? Ti voglio con la fascetta e io verrò alle tue gare. Ti aspetto fuori, passeremo tanto tempo uniti”.