Luk3 eliminato Amici 24 Serale 2025, web esulta: “Finalmente, giusto così”

La terza puntata di Amici 24 Serale 2025 si è conclusa con l’eliminazione di Luk3 al ballottaggio finale sono finiti TrigNO, cantante di Anna Pettinelli e appunto il 18enne allievo di Lorella Cuccarini. Dopo i complimenti dei loro prof ma anche dei giudici i due vanno in casetta per ascoltare il verdetto da Maria De Filippi. Entrambi si lasciando andare alle emozioni e mentre Pietro Bagnadentro con le lacrime agli occhi porta con se la fidanzata Chiara a parlare del suo percorso con Maria De Filippi, Luca Pasquariello non vuole parlare con la sua fidanzata Alessia perché troppo difficile l’eventuale distacco.

Pagelle Amici 24 Serale 2025, 3a puntata/ Luk3 eliminato PanPers sorprendono, Pettinelli-Cuccarini infiammano

Il verdetto vede eliminato Luk3 ed il web esulta, quasi tutto compatto, per quella che definisce una giusta eliminazione. Il percorso del giovane cantante nella scuola, infatti è stato contraddistinto da alti e bassi e, secondo Anna Pettinelli il giovane non avrebbe meritato di accedere alla fase del Serale. La speaker radiofonica ha poi cambiato idea mentre invece sui social sono moltissimi gli utenti ha ritenere ingiusto che il cantante non solo ha avuto accesso al Serale ma ha anche eliminato ballerine molto più brave e talentuose di lui.

LUK3 ELIMINATO AD AMICI 24/ Piange tra le braccia di Alessia Pecchia: "Mi mancherà tutto questo"

Amici 24, Luk3 nel mirino del web: “Celebriamo, finalmente fuori”

Su X sono moltissimi i commenti di utenti social felici per l’eliminazione di Luk3 da Amici 24 Serale 2025. Si legge infatti: “Raga oggettivamente è giusto, la prossima settimana salta Chiamamifaro” “Finalmente Luk3 fuori, Alessia cucciola liberatene per sempre ti prego.” “Luk3 perché 3 è il numero perfetto e infatti è uscito il 3 aprile nella terza puntata al terzo ballottaggio, luca sei perfetto.” “Comunque mi dispiace dirlo ma Luke oltre a non piacermi artisticamente non mi piace neanche in coppi con Alessia, poca chimica e complicità, se ad uscire fosse stato TrigNO altro che stanno lontano sennò piango.”