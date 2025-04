Luk3 è uscito da Amici 24 ormai da un mese, dopo un’eliminazione clamorosa che l’ha portato a stare lontano dalla sua fidanzata Alessia Pecchia. Quest’ultima è ancora nel programma e i due si sono salutati promettendosi a vicenda di rivedersi presto e di passare tutta l’estate insieme. Pochi giorni fa il cantante aveva incontrato la sua vecchia fiamma Raffaella, con la quale nel talent di Maria De Filippi aveva avuto un flirt particolare prima di rivolgere tutto il suo interesse ad Alessia.

I due si sono incontrati ad un evento insieme a molti altri ex concorrenti di Amici 24, ma secondo le segnalazioni non sarebbe successo niente di rilevante. Eppure, nelle ultime ore è uscita un’altra news che ha fatto spaventare i fan: Luke ha rivisto la sua ex fidanzata Alice Mordenti, una content creator seguitissima dai fan. In passato, il cantante le aveva anche dedicato una canzone d’amore ma per via di un litigio si erano separati per un po’ di tempo. Invece, dopo essere stato eliminato da Amici 24, Luk3 ha raggiunto la sua ex insieme a Fabio Ferrucci, suo migliore amico. Andiamo a scoprire cos’è successo nel dettaglio.

Luk3 ha rivisto Alice Mordenti, ma arriva il colpo di scena: lei è fidanzata con…

Grazie a Fabio Ferrucci, altro famoso YouTuber e migliore amico di Luk3, il cantante ha rivisto Alice Mordenti, la sua ex fidanzata. Oggi i due sembrano essere semplicemente amici e anzi, un colpo di scena ha ribaltato tutto dato che Alice e Fabio si sono innamorati e attualmente sono fidanzati. La ragazza ha ammesso nel video di considerarlo come il suo migliore amico al momento, e sempre nella clip ammette di averlo visto anche un giorno prima dell’incontro ma ovviamente senza sentimenti di mezzo. Questo confermerebbe che oggi il cantante è concentrato solo su Alessia, che al momento è ancora in gara nel programma di Maria De Filippi.