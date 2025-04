Luk3 e la storia con Alessia dopo Amici 24

Come accaduto in ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche in quella attualmente in corso, sono nati degli amori. Oltre a Trigno e Chiara che sono ancora insieme nella scuola così come Jacopo Sol e Francesca, c’è un’altra coppia che si è dovuta separare. Luk3, infatti, dopo l’eliminazione, ha dovuto lasciare non solo la scuola, ma anche Alessia con cui è nato l’amore tra una lezione e un’altra. Uscito dalla scuola, il giovane cantante ha ripreso immediatamente in mano la propria vita e ha svelato che continuerà a seguire e supportare Alessia pur ammettendo di non vedere l’ora di vederla.

All’interno della scuola, il cantante e la ballerina della squadra di Alessandra Celentano, hanno sempre mantenuto un basso profilo. Quella che sembrava inizialmente una semplice amicizia si è trasformata lentamente in una storia ed oggi Luk3 ha svelato quando c’è stato il primo bacio.

Luk3 racconta il primo con Alessia ad Amici 24

Ospite a “Rds next”, in collegamento telefonico, Luk3 ha parlato di diversi argomenti, compresa la storia con Alessia con cui tutto è nato gradualmente anche se, fin dalle prime settimane di permanenza nella scuola, sembrava esserci un interesse da parte del cantante nei confronti della ballerina ma come e quando è arrivato il primo bacio?

“Stiamo bene bene da qualche mese. Poi ci sono stati dei vai e vieni continui e poi diciamo che stiamo bene bene da qualche mese. Per me è stato tanto difficile. Sei comunque ripreso 24 ore su 24. Magari alcune cose che vorresti tenere per te non puoi farlo, però… è così. Se succede… succede e va bene così. Sono felicissimo di averla incontrata. Senza questa esperienza non l’avrei mai conosciuta.”, ha raccontato.