La manager più potente del mondo della musica italiana è senz’altro Marta Donà. Un nome che non è nuovo a nessuno, soprattutto a chi conosce da vicino l’industria musicale italiana o a chi banalmente ha seguito lo scorso Sanremo, visto che si è fatto un gran parlato proprio della manager e della sua capacità di portare alla vittoria i suoi talenti, come è stato appunto nel 2025 per Olly, che ha trionfato con “Balorda Nostalgia”. Tornando a Marta Donà, l’agente avrebbe individuato un nuovo talento da inserire nella sua scuderia: si tratta di un ex concorrente di Amici che è molto apprezzato dal pubblico, soprattutto quello composto da giovanissimi.

Non parliamo di Trigno, che comunque ha ricevuto i suoi apprezzamenti nel corso del talent show di Maria De Filippi. L’attenzionato sarebbe infatti un altro artista che ha preso parte all’ultima edizione di Amici, pur senza arrivare in finale. Parliamo di Luk3. Il cantante campano è stato infatti seguito sui social proprio da Marta e secondo qualcuno è il segnale che i due potrebbero presto ritrovarsi a lavorare insieme. Da parte della Donà arriverà una richiesta a collaborare? Non è da escludere, visto che la manager non è solita seguire artisti sui social.

Luk3 nel mirino di Marta Donà? Gli indizi social

Luk3 è piaciuto molto al pubblico ma la giuria non lo ha ritenuto abbastanza maturo da tenerlo nel talent e portarlo avanti fino alla finale. Per questo l’artista è stato eliminato nel corso delle prime puntate del serale. Nonostante l’addio al programma, Luk3 è molto seguito soprattutto da un pubblico di giovanissimi, che lo segue con affetto sia sui social che nel corso dei vari instore.

Di recente, ad esempio, Luk3 ha incontrato i suoi fan in un centro commerciale della Campania. Sarà proprio questo suo grande seguito ad aver fatto gola a Marta Donà? Non è chiaro se da parte della manager vi sia davvero un interesse professionale ma se così fosse, Luk3 potrebbe essere trasformato in una macchina da guerra come già accaduto con Olly, Marco Mengoni, Damiano David e tanti altri artisti prima di lui.

