Luk3 mostra un nuovo tatuaggio e scoppia il caso: c’entra Alessia Pecchia? Ecco cosa simboleggiano le carpe koi.

Nelle ultime ore Luk3 di Amici 24 è tornato a far parlare di sè dopo che si è fatto un tatuaggio. Subito i fan del programma hanno pensato che il disegno fosse dedicato alla fidanzata Alessia Pecchia, con la quale ha condiviso il percorso nel talent di Maria De Filippi su Canale 5. Il cantante è senza dubbio uno dei concorrenti più amati e seguiti dell’ultima edizione, uscito da Amici con un successo enorme tra le mani. “Parigi in motorino” e altri brani sono diventati subito delle hit trasmesse in tutte le radio.

Ma a fare gossip e scalpore è senza dubbio la sua storia d’amore con Alessia Pecchia, ballerina che nel corso del programma lo ha stregato con la sua bellezza e simpatia. Nonostante gli alti e bassi durante Amici 24, i due sono “usciti” dal talent insieme e fidanzati, con la promessa di vivere tante nuove avventure da ex concorrenti dello show. Insomma, ancora oggi la loro storia continua a gonfie vele, e c’è addirittura il dubbio che lui si sia tatuato il braccio per lei. Andiamo a scoprire ulteriori dettagli.

Luk3 si tatua due carpe Koi: il significato incredibile del tatuaggio giapponese

Un amore e un percorso lungo, fatto di cadute e di momenti di grande felicità. Sui social è spuntato un video dove si vede il tatuatore che disegna due Carpe Koi sul braccio di Luk3. Il significato è pazzesco: si tratta di una ‘relazione in perfetta armonia”. Che le abbia fatte proprio per la fidanzata Alessia? Del resto, il disegno di origine giapponese va proprio a rappresentare due persone capaci di affrontare tutte le sfide della vita aiutandosi reciprocamente. Al momento, però, nè Luk3 nè Alessia hanno confermato il significato del tatuaggio, ma forse ben presto rilascerà qualche dichiarazione sui suoi profili social, sempre se se la sentirà.

