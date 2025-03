Chi è l’eliminato del secondo serale di Amici 24? Dopo la doppia eliminazione della prima puntata, che ha visto andar via Asia De Figlio e Vybes, le anticipazioni ci svelano che questa sera, 29 marzo 2025, sarà soltanto un concorrente a dover abbandonare definitivamente il serale. Ciò vuol dire che si torna alle tre eliminazioni provvisorie: i ragazzi finiti al ballottaggio si sfideranno nel finale di puntata e solo uno tra tre sarà salvato dalla giuria. I due concorrenti rimanenti torneranno ad esibirsi al centro dello studio del serale di Amici 2025 un’ultima volta, prima di sottoporsi al giudizio finale della giuria, composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Dalle anticipazioni di Amici News sappiamo che i due ragazzi finiti al ballottaggio per l’eliminato del secondo serale di Amici sono Luk3 e Raffaella Mitaritonna. L’eliminazione, come sempre, è annunciata in casetta e sarà svelata solo alla fine della puntata, tuttavia uno spoiler sembra anticiparci già chi è uscito.

Raffaella Mitaritonna è l’eliminata del secondo serale di Amici 24? Lo spoiler dal web

È la prima volta al ballottaggio per l’eliminazione ad Amici sia per Luk3, allievo di Lorella Cuccarini, che per Raffaella, ballerina allieva di Deborah Lettieri. Due percorsi ben diversi quelli dei concorrenti in questione, uno nella scuola sin dal primo giorno, l’altra entrata a due settimane dalla fine del pomeridiano e l’inizio della fase serale. Eppure, Raffaella ha conquistato il serale prima di Luk3, un traguardo che, tuttavia, perde un po’ di significato, visto che gli spoiler che arrivano dopo la registrazione danno lei come nuova eliminata del serale. Dopo la puntata, Raffaella avrebbe, infatti, riattivato i suoi social e molti avrebbero notato sue visualizzazioni. Il che – visto il divieto dato ai ragazzi di utilizzare i cellulari – confermerebbe che è proprio Raffaella l’eliminata della puntata.