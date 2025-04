Sono Luk3 e Trigno i concorrenti di Amici 24 finiti al ballottaggio per l’eliminazione del terzo serale. Alla fine delle tre canoniche manche, la giuria ha lasciato che a sfidarsi fossero i due cantanti, uno della squadra di Lorella Cuccarini, l’altra di Anna Pettinelli. Un risultato che non arriva a sorpresa, visto che entrambi hanno affrontato un percorso non sempre brillante, fatto di cadute e risalite. Ma chi dei due è l’eliminato della puntata?

Le anticipazioni del terzo serale, riportate da SuperguidaTv, svelano che al ballottaggio a tre per l’eliminazione ha partecipato anche Chiara Bacci, ballerina della squadra di Alessandra Celentano. Dopo un’esibizione ciascuno, la giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio ha deciso di salvare proprio lei, lasciando a rischio eliminazione Luk3 e Trigno.

Chi è stato eliminato tra Luk3 e Trigno al serale di Amici 24? L’indiscrezione

Prima del ballottaggio, entrambi i ragazzi hanno avuto occasione di esibirsi nei loro nuovi singoli, facendo conoscere alla giuria di Amici 24 anche la loro musica. Per l’ultima prova, Luk3 e Trigno hanno cantato dei cavalli di battaglia, alla fine dei quali i tre giudici hanno emesso il loro ultimo voto sull’eliminato della puntata che, come sempre, sarà annunciato solo nella casetta di Amici dalla voce di Maria De Filippi. Ma chi è tra i due?

Non ci sono anticipazioni certe sull’eliminato, ma i pochi spoiler che arrivano dal web danno come eliminato Luk3, anche in virtù del percorso fatto fino ad oggi e al fatto che sia già finito a rischio eliminazione nella scorsa puntata. Uno spoiler tuttavia da prendere con le pinze, in quanto senza alcuna base certa. La certezza, infatti, arriverà soltanto alla fine della nuova puntata del serale. Ciò che è sicuro e che una delle due squadre già in svantaggio rimarrà con soli due elementi nella squadra (contro i sei di Zerbi e Celentano).

