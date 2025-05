Siamo agli sgoccioli, dopo tante lacrime versate e altrettanto sudore; gioie e dolori che hanno viaggiato su binari paralleli, è giunta l’ora della finale di Amici 24. Tra gli allievi che aspirano alla vittoria, in particolare per il circuito di ballo, spicca Alessia. Per lei è stato un anno magico, scandito da una crescita poderosa di settimana in settimana e che con merito l’ha portata oggi a vivere la serata più speciale e che può di fatto spalancare le porte di un futuro glorioso. Il talent di Canale 5 le ha regalato qualcosa di bello anche nel privato, un tenero e dolce amore che può proseguire anche ultimata l’esperienza. Alessia e Luk3; una ship per la quale i fan hanno tifato fin dal primo momento e che presto è diventata realtà.

Non sono mancate le difficoltà, le incomprensioni caratteriali; momenti di vita che si intrecciano con le ambizioni professionali. Nonostante tutto, Alessia e Luk3 hanno fortificato il loro rapporto e certamente non vedono l’ora di abbracciarsi e viversi una volta completato il percorso ad Amici 24. Intanto, in vista della finale di questa sera – 18 maggio 2025 – il giovane cantante ha emozionato i fan della trasmissione con una romantica dedica per la ballerina in vista di questo atto conclusivo.

Amici 24, dedica di Luk3 per Alessia che vale quanto una promessa: “Comunque vada…”

“Oggi è il tuo giorno; comunque vada, per me hai già vinto”, questa la romantica dedica di Luk3 – come racconta Novella 2000 – per Alessia che si appresta a vivere le emozioni uniche e incalzanti della finale di Amici 24. Il cantante ha anche aggiunto una sorta di slogan che ha spesso postato in rete in queste settimane e che di fatto rappresenta la tenerezza del loro rapporto: “Un’estate di te ai miei concerti e io alle tue gare”. Insomma, un motto che trasuda amore e al contempo la promessa di sorridere e soffrire insieme delle tante e certe tappe che andranno a condire le loro rispettive carriere.