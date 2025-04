Luk3 rompe il silenzio dopo l’eliminazione da Amici 24. Ieri, 5 aprile, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici. Questo terzo appuntamento ha visto il ballottaggio tra due grandi protagonisti del programma: Trigno e Luk3. Per giorni, dopo la diffusione delle anticipazioni, i fan del talent show hanno aspettato impazientemente di scoprire il nome dell’eliminato, che si è poi rivelato essere Luca. Il 18enne ha perso la sfida con il cantante della squadra di Anna Pettinelli, dovendo abbandonare per sempre la trasmissione di Maria De Filippi. Un’eliminazione molto polemica la sua, che ha diviso il pubblico.

Da un lato, la sua uscita ha deluso i suoi numerosi fan, che speravano di poterlo veder arrivare fino alla fine di questo percorso. Dall’altro, invece, diversi spettatori hanno considerato giusta la decisione della giuria, non ritenendolo ancora pronto per un palco del genere. A soffrire particolarmente la sua eliminazione è stata sicuramente la ballerina Alessia, con la quale è legato sentimentalmente, tra alti e bassi, dall’inizio del programma. A distanza di poche ore dalla messa in onda della puntata, il cantante ha rotto il silenzio ed è tornato sui social.

il più piccolo al mondo 🤍 pic.twitter.com/h36hRfHpT7 — Asia🐘 (@casiftangeles) April 6, 2025

Le prime parole di Luk3 dopo l’eliminazione da Amici 24: dettagli

Questa mattina, domenica 6 aprile, Luk3 ha risposto al video pubblicato dalla pagina di Amici sulla sua eliminazione, scrivendo: “Vi voglio un bene dell’anima, il bello deve ancora venire. Cercherò piano piano di rispondere a tutti”. Le prime parole del cantante sono dedicate quindi ai suoi fan e ai suoi compagni d’avventura, che ha voluto ringraziare profondamente. Successivamente, il 18enne ha anche messo “mi piace” su Instagram a diversi video insieme ad Alessia, mandando in tilt i fan della coppia. A quanto pare, si trattava di “fancam” dedicate alla storia d’amore vissuta tra i due allievi nella Scuola, alle quali Luca ha voluto reagire con un like.

Infine, il giovane artista ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, con video e foto del suo rientro a casa accolto dalla famiglia insieme ad alcuni ricordi del suo percorso ad Amici 24. “Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Ne esco vincitore, non perché abbia una coppa tra le mani, ma perché porto con me un bagaglio enorme di esperienza che mi accompagnerà per sempre. La vittoria più grande è aver trovato me stesso e la mia musica lungo questo percorso. Grazie Maria, grazie Lorella e grazie infinite a tutta la produzione”, ha scritto a corredo del post.