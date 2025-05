Amici 24, Luk3 provoca l’amica Francesca Bosco: “Sei la più scarsa…”

Le parole di Luk3 rivolte a Francesca Bosco di Amici 24 hanno innervosito parecchio i fan della ragazza e, più in generale, del talent show di Canale 5. Il giovane musicista ha infatti provocato bonariamente la sua amica Francesca, dicendole di essere la più scarsa ballerina della sua edizione. I toni evidentemente scherzosi del cantante non sono bastati ad evitare la polemica. Infatti i fan della ragazza ci hanno messo poco a ribellarsi contro Luk3, esprimendo il proprio dissenso per le sue parole.

Alessio Di Ponzio e Daniele Doria, ad Amici è nata un'amicizia speciale/ Stanno insieme? Parla il ballerino

“Francesca è venuta a fa presenza, la ballerina più scarsa di Amici 24”, ha detto il ragazzo in una clip social, mentre si apprestava a passare una serata in compagnia di Francesca, Jacopo e Alessia. Dopo le tante critiche ricevute, Luk3 ha organizzato un live web per chiarire la sua posizione e spiegare, a chi non fosse chiaro, il suo reale intendo.

Luk3 e Alessia Pecchia: lite dopo Amici?/ Il cantante rompe il silenzio e svela cos'è successo

Luk3 chiarisce coi fan dopo la battuta a Francesca Bosco: “Lei scarsa? Facevo ironia…”

“Ovviamente il tono era ironico, una battuta per sfottere un pochino la maestra Celentano e le cattiverie dette sulla ballerina al serale, ma che i fan di Francesca non hanno mandato giù”, ha detto stupito Luk3. Il cantante non credeva che le sue parole sarebbero state travisate e ha dovuto fare i conti anche con insulti non molto piacevoli.

Tanti fan della ballerina, infatti, si sono precipitati sui social per insultarlo dopo aver sentito le sue parole. Luk3, dal canto suo, ha provato a fare chiarezza ma non è detto che sia servito a qualcosa. Dato che per molti, la sua uscita è stata comunque infelice. Di sicuro la Bosco non è di questo avviso, dato che ha trascorso una serata piacevole in sua compagnia.

Senza Cri fidanzata con Antonia? Sospetto dei fan di Amici 24 dopo foto romantica/ "Una persona che amo..."