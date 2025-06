Segnalazione su Luk3 dopo Amici 24: “Ha parlato malissimo di Trigno”. In arrivo uno scontro a distanza tra i due cantanti?

Non si può sempre andare d’accordo sia in un programma televisivo sia una volta fuori, lontani dalle telecamere. C’è chi riesce a instaurare un bel rapporto e chi invece poi lo vede incrinarsi e ingrigirsi giorno dopo giorno. C’è una segnalazione che circola sul web in queste ore e che vede coinvolti due ex protagonisti di Amici 24: Luk3 e Trigno.

Amedeo Venza sul suo profilo Instagram ha condiviso un messaggio di una fan che avrebbe incontrato il fidanzato di Alessia Pecchia in un ristornate di Macerata dove con alcuni suoi amici si sarebbe lasciato andare a parole affatto gentili nei confronti del collega che ha vinto la categoria canto: “Parlavano malissimo di Trigno, diceva che non si meritava la vittoria”.

Luk3 ha parlato male di Trigno dopo Amici? La segnalazione

La segnalazione su Luk3 continua col dire quanto segue: “Lui e i suoi amici dicevano che era più meritevole Nicolò e che le vendite e i brani più scaricati danno la conferma di quanto loro dicevano, tant’è che Trigno è fuori da ogni classifica”. Il commento di Amedeo Venza? “Se è vero, ha detto tutta la verità”.

Intanto, però, i due cantanti, oltre al successo delle loro canzoni, possono godersi una situazione sentimentale invidiabile perché il primo è fidanzato con la latinista Alessia Pecchia, che nella prossima stagione tv entrerà a far parte dei professionisti di ballo della scuola di Amici, mentre il secondo è innamorato perso di Chiara Bacci, che avrà lo stesso futuro di Alessia.

