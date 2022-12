Luka Doncic, tripla doppia record con 60 punti/ Video “Ora ho bisogno di una birra”

Una notte a dir poco magica quella vissuta dal cestista dei Dallas Mavericks, Luka Doncic. Nella sfida contro i New York Knicks, vinta dai texani, l’ex Real Madrid è stato l’assoluto protagonista realizzando una tripla doppia con tanto di 60 punti. Per il nazionale sloveno si tratta della settima tripla doppia stagionale, uno score che ha trascinato la sua squadra alla vittoria ai supplementari con il risultato finale di 126 a 121.

E pensare che dopo il terzo quarto la compagine di New York era avanti addirittura di 10 punti, ma gli ospiti non avevano fatto i conti con LukaMagic, che oltre ad aver inanellato punti su punti ha regalato una stoppata a 4 secondi dalla sirena finale che di fatto ha salvato i Dallas Mavericks dalla sconfitta, portando poi l’incontro all’extra time. Alla fine l’ex Merengue ha chiuso con ben 60 punti, 21 rimbalzi, 10 assist e due stoppate, fra cui appunto il “block” decisivo di cui sopra. Subito dopo la partita il cestista è stato intervistato a caldo, ancora sul parquet, e dopo che il giornalista gli ha elencato tutti i numeri della sua prestazione da urlo, ha replicato: “Sono stanchissimo”.

LUKA DONCIC, LA PRESTAZIONE DA RECORD CONTRO NEW YORK

A quel punto il cronista gli ha risposto: “Beh, sei giovane, puoi riposarti”, poi Doncic ha aggiunto, spiazzando il suo interlocutore: “Ho bisogno di una birra per riprendermi”. Simpatica anche la reazione ad un canestro, che Luka Doncic pensava fosse quello decisivo per i suoi: “Dopo quel canestro pensavo avessimo vinto – ha raccontato sempre al termine del match – è per quello che ho esultato con il pubblico. Poi mi sono accorto che il punteggio era in parità”.

Nella storia della NBA, nessuno, nemmeno i più grandi come Michael Jordan, Magic Johnson o LeBron James, avevamai realizzato una tripla doppia con queste cifre. Di seguito la prestazione superlativa di Luka Doncic: buona visione.

