Danimarca Belgio, perchè i giocatori si fermano al minuto 10?/ L’omaggio a Christian Eriksen

Christian Eriksen sta bene, lo sappiamo, e questa sera per gli Europei 2020 si gioca Danimarca Belgio. Romelu Lukaku, compagno di squadra dello scandinavo nell’Inter, ha parlato ai microfoni della conferenza stampa pre-partita ed è tornato nuovamente su quanto accaduto sabato scorso, lanciando anche un’iniziativa: “Al 10’ minuto di gioco ci fermeremo per rendergli omaggio con un applauso”. Il 10 è il numero di maglia che Eriksen indossa con la Danimarca; un gesto di affetto simile ad altri che si sono visti nel mondo del calcio, per esempio per la tragica morte di Davide Astori e l’applauso che si era levato su tutti i campi al 13’ minuto, sempre con riferimento alla divisa di gioco.

Lukaku, dopo aver realizzato una doppietta contro la Russia agli Europei 2020, aveva rivelato di essere rimasto profondamente turbato dalle notizie riguardanti il malore di Eriksen, tanto che la sua prima rete nella partita del gruppo B gli è stata dedicata con un “I love you” rivolto alla telecamera. “Penso che con un corso di primo soccorso tutti i giocatori saprebbero cosa fare in queste situazioni” ha poi aggiunto, lodando la prontezza con cui Simon Kjaer è intervenuto.

ERIKSEN, LE CONDIZIONI

Christian Eriksen, lo abbiamo già detto, si è ripreso: ha anche twittato dalla sua stanza di ospedale per ringraziare chi gli ha mandato messaggi di auguri e in bocca al lupo, facendogli sentire la vicinanza. Ha detto di sentirsi “ok”, che dovrà fare altri controlli e che farà il tifo per la Danimarca a distanza; ricordiamo che sabato 12 giugno, nel finale del primo tempo del match contro la Finlandia, Eriksen si era improvvisamente accasciato al suolo e per lunghi minuti è rimasto lì, facendo temere il peggio. I medici della nazionale danese hanno affermato come fosse praticamente morto; decisivo il loro tempestivo intervento così come, appunto, la freddezza di Kjaer che per primo si è reso conto della situazione e potrebbe avergli salvato la vita. “Adesso Christian deve stare con la sua famiglia” ha detto sempre Lukaku, che ha anche rivelato il desiderio di andare a trovare Eriksen in ospedale (questa sera il Belgio giocherà a Copenaghen, ospite appunto della Danimarca), una decisione di cui ha già parlato con il Commissario Tecnico Roberto Martinez che si è detto d’accordo. Sicuramente a Eriksen farà molto piacere ricevere la visita del suo compagno di squadra nell’Inter.

