Lukaku al Milan?/ Calciomercato, verso addio al Chelsea: possibile assalto Investcorp

Romelu Lukaku torna a Milano? Potrebbe, ma non bisogna necessariamente pensare all’Inter come destinazione. Il calciomercato potrebbe regalare sorprese (in questo caso sgradite per i tifosi nerazzurri). Dall’Inghilterra, infatti, arrivano voci che tirano in ballo il Milan. L’indiscrezione è stata riportata dalla versione inglese di Goal, in cui si precisa che al momento non c’è nessuna trattativa. Peraltro, l’operazione sarebbe possibile solo se il club rossonero venisse acquistato da Investcorp, il fondo del Bahrain che starebbe trattando con Elliott. Questa operazione, infatti, amplierebbe le possibilità di mercato del Milan.

Discorso diverso per il Chelsea, che sta attraversando un momento complicato per via del caso Abramovich. I Blues, che hanno pagato 115 milioni Lukaku, per scongiurare una minusvalenze a bilancio dovrebbero venderlo ad almeno 90 milioni di euro. Se però il costo del cartellino scendesse, il Milan potrebbe pensarci davvero. Ci sarebbe poi il nodo dell’ingaggio, visto che Lukaku percepisce 12 milioni a stagione, troppi anche per Investcorp.

QUANDO LUKAKU DISSE: “MAI AL MILAN O ALLA JUVE”

Lukaku a Milano potrebbe cercare il rilancio dopo una annata deludente a Londra. Solo 12 gol in 38 partite, prestazioni non all’altezza, feeling con mister Tuchel ai minimi, contestazioni dei tifosi: tutti elementi che potrebbero portarlo via. La quadratura economica, però, è tutt’altro che scontata. Andrebbero poi valutate le intenzioni del diretto interessato, che ha un forte legame con l’Inter e il mondo nerazzurro. Al termine dell’anno scorso, infatti, dichiarò: «Se arrivasse una proposta di Juventus o Milan cosa farei? Non ci andrei mai. La Juve ha provato a prendermi, sì. Mi sono un po’ arrabbiato col mio procuratore, sapeva che non volevo parlare con la Juve perché per me in Italia c’è solo l’Inter».

Dunque, Lukaku non solo farebbe arrabbiare i tifosi dell’Inter, ma troverebbe un ambiente al Milan tutt’altro che accogliente. L’affare, dunque, appare in salita, d’altra parte il calciomercato ci ha abituati a repentini colpi di scena. Infatti, Marco Bellinazzo del Sole 24 ore in un live su Twitch alla CMIT Tv ha dichiarato: «Parliamo di un fondo che ha risorse importanti con azionisti di riferimento ancora più di rilievo, quindi immagino che abbia la possibilità di fare questo tipo di operazione».











