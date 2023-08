Lukaku al Tottenham?/ Fagioli lo silura così e i tifosi della Juventus impazziscono: like dopo che…

Lukaku sceglie il Tottenham anziché la Juventus? Per il centrocampista bianconero Fagioli non sarebbe un problema

Una delle trattative più discusse di questo calciomercato estivo della Juventus riguarda il possibile approdo in bianconero di Lukaku. Attualmente, tuttavia, non sembrano esserci le basi e le condizioni affinché l’operazione tra la vecchia signora e il Chelsea possa andare in porto. L’ostacolo più grosso è rappresentato dalla differente valutazione economica dei due club, ancora molto lontani da una possibile intesa. In seguito alla cessione di Kane al Bayern Monaco, inoltre, anche il Tottenham si sarebbe interessato seriamente ‘Big Rom’.

Ed è qui ecco che entra in gioco la curiosa reazione del centrocampista della Juventus, Fagioli. Il giocatore bianconero, infatti, ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi in queste ultime ore, avendo un messo like ad un post della Gazzetta dello Sport su Instagram in cui venivano evidenziati aggiornamenti e dettagli importanti a proposito del possibile blitz del Tottenham per Lukaku.

Fagioli, Lukaku e il like per il possibile passaggio al Tottenham: il calciomercato si accende anche sui social tra provocazioni e…

In questo can can mediatico e di calciomercato, i rumors e le supposizioni si sprecano. Certo è che il like di Fagioli è considerato ai più come un “like sospetto”, nel senso che potrebbe alludere a qualcosa di molto concreto. Tra la varie teorie dei tifosi, infatti, non è escluso che una parte della spogliatoio della Juventus non sia del tutto convinto dal possibile approdo alla Juventus di Lukaku.

Il perché non è del tutto chiaro, dato che il bomber potrebbe aggiungere sostanza al reparto offensivo della vecchia signora. Di certo il ‘mi piace’ di Fagioli dopo l’accostamento di Lukaku al Tottenham ha fatto il giro dei social, conquistando la grande approvazione dei tifosi della Juventus, almeno della maggior parte che è intervenuta sulla questione.

