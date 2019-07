Lukaku all’Inter/ As senza dubbi: accordo con il Manchester United, cifre da capogiro

Lukaku-Inter, svolta nel calciomercato nerazzurro: la dirigenza avrebbe raggiunto l’accordo con il Manchester United per l’attaccante belga. Secondo quanto riporta As, le due società avrebbero un’intesa di massima sulla cifra di 80 milioni di euro bonus compresi: il quotidiano spagnolo sottolinea che il Biscione avrebbe optato per il cambio di marcia così da soddisfare il tecnico Antonio Conte. Lukaku, reduce da una stagione in chiaroscuro, sarà ufficialmente nerazzurro tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima: il giornale madrileno riporta inoltre che sarà a disposizione del tecnico leccese già per la sfida del 24 luglio 2019 contro la Juventus a Nanchino, valida per l’ICC. Attese conferme o smentite nelle prossime ore, ma sicuramente l’Inter è pronta a tutto per assicurarsi il classe 1993…

LUKAKU-INTER: “CI SIAMO, AFFARE DA 80 MILIONI”

«Di rumors al Manchester United ce ne sono sempre. Il giorno in cui inizieremo il campionato avremo dei giocatori che daranno tutto per la squadra», questa la risposta di Ole Gunnar Solskjaer oggi in conferenza stampa: il tecnico del Manchester United ha dribblato i quesiti dei giornalisti sul futuro dell’ex Everton e Chelsea, ma non è un mistero che il belga non sia al centro del suo progetto. E Lukaku è pronto a tutto per poter volare agli ordini di Antonio Conte: il centravanti, direttamente o indirettamente, ha fatto capire che vuole sposare la causa meneghina e Marotta vuole soddisfare i desideri del suo allenatore. A prescindere dal futuro di Mauro Icardi, dunque, l’Inter è pronta a mettere le mani sul 26enne: attesi aggiornamenti a stretto giro di posta…

