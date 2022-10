Lukaku, nuovo infortunio dopo il rientro in campo/ Risentimento muscolare alla coscia

Lukaku, nuovo infortunio: risentimento al bicipite femorale

Romelu Lukaku si ferma ancora. L’attaccante belga, rientrato dalla distrazione ai flessori della coscia sinistra solo pochi giorni fa, è nuovamente ai box. Il nerazzurro si è fermato di nuovo a causa di un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della stessa coscia. Simone Inzaghi non lo avrà dunque a disposizione per la sfida contro il Bayern Monaco (la qualificazione in Champions è comunque già centrata) e quasi sicuramente sarà out anche per la Juventus, nella sfida in programma il 6 novembre.

L’Inter ha comunicato che le condizioni di Lukaku saranno rivalutate tra qualche giorno. È molto probabile però che la prima parte di stagione per lui sia già finita, considerando che tra due settimane il campionato si fermerà per lasciare spazio ai Mondiali. Prima dell’infortunio ai flessori della coscia sinistra, Lukaku aveva messo a segno solamente cinque presenze, di cui quattro in Serie A e una in Champions, contro il Viktoria Plzen, andando a segno dopo due mesi di assenza. Dopo la sfida con la Lazio, il problema al flessore che lo ha tenuto fuori 60 giorni saltando 12 partite.

Lukaku, l’infortunio preoccupa anche il Belgio