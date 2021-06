Lukaku segna e dedica il gol a Eriksen/ Video “Christian, stay strong! I love you”

Romelu Lukaku segna e fa commuovere, tributando il proprio gol a Christian Eriksen. Succede tutto al 10′ del primo tempo della partita fra il Belgio e la Russia, entrambe inserite nel girone B, lo stesso in cui si trovano la Finlandia e la Danimarca dello sfortunato centrocampista dell’Inter, colpito quest’oggi da un grave malore in campo, che gli ha fatto perdere i sensi, costringendo i medici a praticargli il massaggio cardiaco e a utilizzare il defibrillatori sotto gli sguardi sconvolti e attoniti dei suoi compagni di squadra e dei tifosi presenti allo stadio di Copenaghen.

RISULTATI EUROPEI 2020, CLASSIFICHE/ Diretta gol: si riparte al Parken! Live score

Ora, stando alle notizie che giungono dalla città danese, le condizioni del ragazzo fortunatamente sarebbero stabili e non sarebbe più in pericolo di vita, ma inevitabilmente il mondo del calcio e degli Europei 2020 è ancora comprensibilmente scosso per le drammatiche immagini del pomeriggio odierno. A maggior ragione lo è Lukaku, che di Eriksen è compagno a livello di club (entrambi giocano nell’Inter): Big Rom ha voluto manifestare tutta la propria vicinanza all’amico dedicandogli la rete con cui ha aperto le marcature in Belgio-Russia, terminata 3-0 e nella quale il centravanti ha messo a referto una doppietta.

DIRETTA/ Belgio Russia (risultato finale 3-0): la chiude Lukaku, doppietta!

LUKAKU, GOL DEDICATO ALL’AMICO CHRISTIAN ERIKSEN: “I LOVE YOU!”

Romelu Lukaku, dopo appena dieci giri d’orologio dal fischio d’inizio del match contro la Russia, ha trovato la marcatura che ha consentito al Belgio di andare in vantaggio, complice anche un tentativo di difesa davvero goffo degli avversari, che con una giocata volontaria hanno riabilitato la posizione dell’ex Anderlecht, che si trovava nettamente al di là dell’ultimo difensore sovietico, ma, appunto, la volontarietà dell’intervento rivale gli ha consentito di restare in gioco e di gonfiare la rete. Subito dopo avere esultato, Lukaku ha effettuato una rapida corsa verso la telecamera posta a bordo campo, urlando la seguente frase: “Christian, stay strong! I love you”. Un grido d’incoraggiamento da vero amico e da gigante buono, così come è stato soprannominato il centravanti belga dalla stampa e non solo, e che avrà sicuramente fatto piacere a Eriksen.

LE PAGELLE DANIMARCA FINLANDIA/ I voti della partita, Europei 2020: Hojbjerg flop





© RIPRODUZIONE RISERVATA