Lukashenko: “Non sto morendo, dovete soffrire con me”/ “Ho avuto un adenovirus”

Aleksander Lukashenko, presidente della Bielorussia, è tornato allo scoperto pubblicamente chiarendo di non stare per morire come qualcuno aveva sostenuto nelle ultime ore. Attraverso un video diffuso dai media di stato, e poi pubblicato su Twitter da Anton Gerashenko, consulente del ministero dell’Interno ucraino, Lukashkenko ha spiegato: “Se qualcuno pensa che io stia per morire, si dia una calmata. Ho avuto un adenovirus. Non morirò, dovrete soffrire con me”. Lukashenko era stato a Mosca lo scorso 9 maggio per la tradizionale parata, e aveva accusato dei problemi di salute che avevano spinto alcuni giornalisti a darlo in fin di vita, ma evidentemente la situazione è differente. Sei giorni dopo era apparso nuovamente in pubblico ma con voce flebile e un aspetto fisico che avevano innescato molti dubbi, di conseguenza le voci su un suo possibile malanno hanno iniziato a circolare e moltiplicarsi.

Lukashenko non sta morendo e nella giornata di oggi, mercoledì 24 maggio 2023, sarà a Mosca per incontrare Putin. Si tratterà di un vertice che lo stesso presidente della Bielorussia ha spiegato, servirà per affrontare “questioni che non sono ancora state risolte nelle relazioni“, in particolare discutendo di possibili “discrepanze nelle politiche bilaterali”. Lukashenko ha aggiunto che “non ci sono problemi” in merito alle relazioni con Mosca ma non sono da escludere delle “incongruenze” per quanto riguarda l’aspetto burocratico, così come riferito dall’agenzia bielorussa BeITA, citata da Il Fatto Quotidiano. “Il presidente russo Putin ed io potremo discutere e risolvere questi problemi che non dovrebbero esserci nelle nostre relazioni, assolutamente”, ha dichiarato ancora Lukashenko, sottolineando poi il buon legame economico fra i due Paesi: “Conosco i numeri, so che il fatturato è aumentato e abbiamo raggiunto un bilancio positivo”, ha detto ancora il capo di stato bielorusso.

ALEKSANDER LUKASHENKO E LA GUERRA IN UCRAINA: “LA BOZZA DI ACCORDO ERA…”

Infine, in merito alla guerra in Ucraina: “Abbiamo proposto negoziati. Di discutere della fine alla guerra. Abbiamo ospitato tre round di colloqui. Poi Zelensky ha deciso che voleva spostare i colloqui in Turchia. Nessun problema. Che Turchia sia. Hanno proposto una bozza di accordo. Se la Russia lo leggesse ora, impazzirebbe. Era del tutto svantaggioso per Mosca, ma allora era pronta a firmarlo. Ho il testo sulla mia scrivania. Ma appena la Russia ha accettato l’accordo, lo hanno gettato nella spazzatura, anche se la gente non lo sa”.

