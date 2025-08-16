Tutto su Lukasz Zarazowski, chi è Padre Natura in Ciao Darwin 9 nella puntata Teen contro Milf: sessioni dl allenamento durissime per il polacco

Lukasz Zarazowsk, chi è Padre Natura: tutto quel che sappiamo sul modello polacco dal fisico bestiale

Da Madre Natura a Padre Natura, con il modello over 30 Lukasz Zarazowski che prende la scena nella replica di Ciao Darwin 9, in onda questa sera sabato 16 agosto. Personal trainer e lifestyle coach, ha incantato per il suo fisico statuario, ma anche per i suoi allenamenti strong. D’altronde per avere un fisico bestiale, occorrono allenamenti e sessioni bestiali. Ex finalista di Mister Polonia nel 2017, oltre ad essere di bella presenza ha un corpo statuario, questo per la dedizione con cui ogni giorno, da anni, si allena duramente.

Swami Anaclerio, figlia di Elenoire Casalegno/ La rivelazione choc della showgirl: "Rischiai di perderla..."

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, sono stati svelati alcuni dei segreti di Padre Natura, che appunto disegna il suo corpo con allenamenti durissimi e mirati. Dagli stacchi da terra ad esercizi coi manubri e la banda elastica, fino al bilanciere e di nuovo corpo libero. Inutile dire che nella sua apparizione a Ciao Darwin, Lukasz Zarazowski ha conquistato tutti.

Ciao Darwin 9, puntata 16 agosto 2025: Milf Vs Teen (replica)/ Padre Natura: Casalegno sfida Lavinia Abate

Lukasz Zarazowski protagonista a Ciao Darwin 9, il siparietto con Paolo Bonolis non passa inosservato

Persino il padrone di casa, Paolo Bonolis, è rimasto spiazzato dal carisma magnetico di Padre Natura e tra i due, durante la puntata, è scattato un siparietto imperdibile. Il presentatore infatti lo ha simpaticamente rimproverato per la sua bellezza irresistibile e lo ha invitato a mantenere un profilo basso e sobrio. “Sei indemoniato”, gli ha detto Bonolis.

Una gag a cui il modello polacco Lukasz Zarazowski ha partecipato più che volentieri, lasciandosi coinvolgere appieno. Insomma, tra applausi per il fisico da urlo e apprezzamenti per la simpatia, l’avventura di Lukasz Zarazowski a Ciao Darwin 9 è stata senza dubbio indimenticabile. Su Instagram, il modello e personal trainer, conta ad oggi oltre 104.000 follower. Un bottino niente male…

Lavinia Abate, chi è, ha un fidanzato?/ Da Miss Italia a Ciao Darwin: "Non so come spendere quei soldi.."