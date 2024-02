Lukasz Zarazowski, chi è Padre Natura di Ciao Darwin 9/ Fidanzata e curiosità: “Lavoro come modello e…”

Lukasz Zarazowski, altezza di Padre Natura di Ciao Darwin 9

Lukasz Zarazowski torna a vestire i panni di Padre Natura nel corso dell’ultima puntata di Ciao Darwin 9. Sui profili social si descrive come “Personal trainer e lifestyle coach”, ma Lukasz Zarazowski è indubbiamente un bronzo di Riace. Durante la sesta puntata della nona edizione di Ciao Darwin è sceso dalle scalinate del programma di successo incantando tutto il pubblico. Il modello polacco è alto 1 metro e 88, occhi color nocciola e i capelli biondo scuro. Una bellezza che ha conquistato il pubblico di Canale 5, ma anche dei social dove il modello è seguito da più di 90 mila follower. Un numero destinato ad aumentare dopo la sua partecipazione al popolare show di Canale 5.

Nel 2017 è arrivato in finale nel concorso di bellezza di Mister Polonia e poco dopo ha iniziato a lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo prima come modello e poi come attore. Qualche anno dopo, nel 2021, ha partecipato alla versione polacca del programma Top Model.

Lukasz Zarazowski, vita privata: Padre Natura di Ciao Darwin 9 ha una fidanzata?

Padre Natura Lukasz Zarazowski di Ciao Darwin 9, parlando della sua carriera durante un’intervista rilasciata alla stampa, ha rivelato: “Ho provato tante cose: network marketing, vendita di pannelli solari, barista, cameriere e tante altre professioni. Fare il modello e recitare sono sempre state le priorità per me, quindi ho dovuto organizzare la mia vita in modo da poter letteralmente essere in più posti contemporaneamente. Attualmente viaggio tra la Polonia e l’Europa, lavorando come modello e attore in campagne pubblicitarie. Questa avventura va avanti da 6 anni”.

Per quanto concerne la vita privata, il bellissimo Padre Natura di Ciao Darwin 9 è felicemente impegnato. Il modello, infatti, dovrebbe essere sposato con Marcela Cuzbat ed è padre di una bambina venuta al mondo nel 2020.











