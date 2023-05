LUKE BLACK “SAMO MI SE SPAVA”, SERBIA/ Qualche critica all’Eurovision. Per la Maionchi “È interessante”

Luke Black, esponente della Serbia, è il quinto artista ad esibirsi in questa finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Camicia bianca e pantaloni neri quelli che il cantante porta sul palco di Liverpool, affiancato da quattro ballerini in abiti da vera e propria missione segreta, per esibirsi nella sua ‘Samo Mi Se Spava’.

MARCO MENGONI, "DUE VITE" ALL'EUROVISION 2023/ Crolla per l'emozione dopo un'esibizione impeccabile…

“Molto interessante, è anche giovanissimo!” è il commento di Mara Maionchi dopo l’esibizione dell’artista serbo, che lascia poi spazio alla Francia con ‘La Zarra’. Il web italiano non ha particolarmente apprezzato l’esibizione dell’artista serbo, trovandolo leggermente sottotono, anche rispetto all’esibizione fatta durante la prima semifinale dell’Eurovision 2023. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Finale Eurovision 2023/ Diretta, scaletta e vincitore: Marco Mengoni fa un figurone!

Luke Black sarà il vincitore dell’Eurovision 2023?

Luke Black con “Samo mi se spava” rappresenta la Serbia nella finale dell’Eurovision 2023. Il suo brano ha colpito davvero tutti durante la prima semifinale della 67esima edizione della kermesse canora internazionale! Più che per le doti canore, non eccellenti, Luke ha stupito per la sua performance: una sorta di realtà parallela con tanto di gioco e game over finale. Il brano, invece, nasconde un messaggio importante con tematiche connesse alla guerra e alla speranza di pace del suo paese. Sul palcoscenico il cantante è accompagnato da un corpo di ballo di ballerino che indossano una divisa militare. “A me non è dispiaciuto, è molto interessante. È stato molto evocativo. Anche un po’ Matrix” sono state le parole dei commentatori italiani Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

Cantano dal vivo all'Eurovision 2023 si o no?/ Cosa prevede regolamento su esibizioni

Ma come è nata la canzone portata in gara all’Eurovision 2023? A raccontarlo è stato proprio il diretto interessato intervistato da imusicfun.it: “l’ho scritta durante la pandemia, racconta di un sentimento che avevo da un po’, volevo solo dormire e svegliarmi a problemi risolti. Lo ripeto diverse volte, voglio solo dormire, voglio solo dormire ed era quello che facevo più spesso durante quel preciso frangente. Per la performance invece ho pensato di mostrare il fatto che io vorrei svegliarmi e aiutare le persone a risollevarsi e apportare dei cambiamenti alle loro vite, proprio come ho fatto io”.

Luke Black: “Eurovision 2023? E’ una grossa responsabilità rappresentare il proprio paese”

La performance di Luke Black all’Eurovision 2023 con il brano “Samo mi se spava” non è passata affatto inosservata. Anche i social hanno promosso il giovane cantante che ha pensato proprio a tutto: “vorrei che il palco evocasse il messaggio, ma rispetto alla finale nazionale lo staging verrà completamente rivisto per il nuovo palco più ampio”. La partecipazione all’Eurovision è sicuramente un momento importantissimo per il cantante che a imusicfun.it ha confessato: ” è una grossa responsabilità rappresentare il proprio paese come artista, non riguarda solo me. Io rappresento anche una parte alternativa della Serbia a cui piace questa musica e la performance visiva. Voglio divertirmi, ma anche impegnarmi a fondo per non deludere nessuno”.

Infine parlando di musica italiana ha rivelato “collaboro spesso con produttori italiani, di Bologna, Firenze, mi piace molto. Non conosco i nomi degli artisti, ma amo la cultura italiana. Il mio sogno è quello di guadagnare abbastanza per potermi trasferire nel nord Italia magari e vivere da solo nella foresta!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA