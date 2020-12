Luke Harper è morto/ Il wrestler 41enne aveva un problema ai polmoni, ma no covid

Nuovo lutto nel mondo del wrestling, è morto Luke Harper, conosciuto anche come Brodie Lee (vero nome Jon Huber). Il wrestler aveva appena 41 anni, e lascia una moglie e due figli piccoli: “Il mio migliore amico è morto oggi – le parole della stessa consorte, Amanda Huber, in uno straziante post su Instagram – non avrei mai voluto scrivere queste parole, il mio cuore è in frantumi. Il mondo lo conosceva come l’incredibile Brodie Lee (e prima ancora come Luke Harper) ma lui era anche il mio migliore amico, mio marito ed il più grande padre che potreste mai incontrare. Nessuna parola può esprimere a dovere l’amore che sento e quanto sono distrutta in questo momento”.

Come fatto sapere da Amanda Huber, Luke Harper è morto a causa di un problema ai polmoni, ma non legato all’epidemia di covid: “Se ne è andato circondato dalle persone che ama dopo una dura battaglia con un problema ai polmoni non legato al Covid. La clinica che lo ha assistito è stata letteralmente il miglior team di dottori e infermieri al mondo e mi ha circondata con affetto costante”.

LUKE HARPER È MORTO: LA SUA ASSENZA DAI RING DA DIVERSI MESI

Luke Harper era assente dal ring da diversi mesi, e molti avevano associato tale “scomparsa” appunto alla pandemia covid, ma proprio nelle scorse ore si è scoperta la triste verità. “Non posso esprimere a sufficienza amore e ammirazione – ha aggiunto e concluso la moglie del wrestler AEW – per il modo in cui la All Elite Wrestling ha trattato non solo mio marito ma anche me e i miei figli (seguono tag ad alcuni membri del personale tra cui Cody e Brandi, Kenny Omega, Tony Khan e gli Young Bucks). Loro ed il resto del team della AEW mi hanno aiutato a rimanere in piedi e a mettere insieme i pezzi. Sono stata circondata da tanto affetto e da persone incredibile e non posso taggarle tutte ma loro sanno chi sono anche se non credo sapranno mai quanto riconoscente sono loro”. Luke Harper è stato campione intercontinentale e campione TNT, e nel corso della sua carriera ha avuto un lungo sodalizio con Bray Wyatt nella Wyatt Family.



© RIPRODUZIONE RISERVATA