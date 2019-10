Luke Perry/ Video Riverdale: l’addio a Fred Andrews dopo la morte dell’attore

Ieri è andato in onda sulle televisioni americane la prima puntata della quarta stagione di Riverdale e l’omaggio a Luke Perry ha commosso tutti. L’attore, morto lo scorso 4 marzo 2019 a causa di un ictus ischemico, interpretava il personaggio di Fred Andrews e nella premier stagionale – intitolata Chapter Fifty-Eight: In Memoriam – è stato dato l’addio al celebre Dylan di Beverly Hills 90210. L’episodio, a cui ha preso parte anche l’amica Shannen Doherty per rendere omaggio all’interprete di Mansfield, vede Fred fuori città per lavoro: Archie ed i suoi amici – Jughead, Berry e Veronica – si preparano per la festa del 4 luglio. Ad un certo punto Archie riceve una telefonata e gli viene detto che Fred è morto: mentre tornava a casa si è imbattuto in un automobilista rimasto bloccato sulla strada e, dopo essere sceso per fornirgli assistenza, è stato investito da un veicolo fuori controllo.

LUKE PERRY, L’OMAGGIO DI RIVERDALE A FRED ANDREWS: IL VIDEO

L’omaggio a Fred Andrews porterà la firma di Archie, interpretato da KJ Apa: in ricordo del padre istituirà un club di boxe in suo ricordo. Nella seconda puntata della quarta stagione di Riverdale ci sarà un salto temporale da luglio a settembre, ma il personaggio interpretato da Luke Perry non verrà di certo dimenticato: «Siamo al decimo episodio nelle riprese e Luke è ancora presente», ha fatto sapere la produzione. Roberto Aguirre-Sacasa, capo creativo degli Archie Comics, aveva spiegato che l’idea era quella «di far morire Fred in modo eroico». Luke Perry interpretava un personaggio che rappresenta «la bussola morale, il bravo genitore» e ora toccherà ad Archie «provare a fare ciò che faceva lui: aiutare la comunità, la città ed i suoi amici».





