Luke, tentatore Temptation Island 2021/ Luca Pioppo conquista Claudia? Ste in crisi

Siamo giunti alla terza puntata di Temptation Island 2021 e le anticipazioni della serata ci svelano che una coppia in particolare vivrà momenti di forte tensione e crisi. Stiamo parlando di Claudia e Ste, la coppia che, appena finito Temptation, dovrebbe convolare a nozze dopo aver rimandato a causa della pandemia. A causare problemi nella coppia non solo gli evidenti malumori, nati soprattutto da Claudia, ma anche la vicinanza di quest’ultima al tentatore Luke. Il ragazzo, il cui vero nome è Luca Pioppo, ha avuto inizialmente un approccio solo amichevole con Claudia, lasciando che la ragazza si sfogasse e palesasse tutto ciò che, secondo lei, col futuro marito non va. Questa sera, però, Ste e Claudia rischiano la squalifica in quanto le anticipazioni svelano una fuga del fidanzato dal villaggio dei ragazzi per raggiungere proprio lei dall’altra parte.

FEDERICO E FLORIANA, TEMPTATION ISLAND 2021/ Lui "Con lei mi annoio" ma con Vincenza…

Luke e Claudia troppo vicini a Temptation Island 2021? L’ira di Ste

Una mossa che scatta dopo la visione di un video nel pinnettu da parte di Ste. Il fidanzato di Claudia potrebbe infatti averla vistain situazioni inaspettate e, probabilmente, proprio insieme al tentatore Luke, con il quale pare ormai ci sia feeling. Ricordiamo che è stata proprio Claudia a parlare con lui dell’intimità col fidanzato, svelando numerose problematiche. “Ho un blocco, quando vedo che lui si avvicina e capisco perché si avvicina, subito mi irrigidisco. Mi viene l’ansia. A 26 anni non voglio sentirmi come una di 70”, ha spiegato. “È da più di un anno ormai che sono spenta”, ha poi concluso.

LEGGI ANCHE:

Temptation Island 2021 3a Puntata/ Diretta, falò: Floriana gelosa piange per FedericoClaudia e Ste, Temptation Island 2021/ Lei "Sposarmi? Non lo so più", lui furioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA