Lukoil: rinviata vendita della raffineria a Priolo/ USA teme interferenze russe

È stata rinvita la vendita della raffineria Isab di Priolo Gargallo, in Sicilia, attualmente di proprietà della compagnia russa Lukoil. Destinata, con un accordo preso ad inizio anno, ad un fondo di private equity di Israele, previo pagamento di 1,5 miliardi di euro, vedeva come principale contendente una compagnia statunitense, la Crossbridge Energy Partners. Ad interferire sull’acquisizione, sulla quale il governo italiano ha la possibilità di apporre un veto, sarebbe stato il governo americano, preoccupato che dietro all’acquirente si celi un’altra azienda russa, come la Lukoil.

Ultima Generazione recluta attivisti a scuola/ "Vogliono influenzare anche genitori…"

Lukoil, l’accordo e lo stop alla vendita

Insomma, la vendita della raffineria della Lukoil sarebbe attualmente bloccata per volere del governo italiano, sotto spinta di una comunicazione privata inviata da Washington. Si tratta, a tutti gli effetti, della raffineria di petrolio più importante e performante sul territorio italiano, di proprietà dell’azienda russa attualmente sottoposta a sanzioni per via della guerra in Ucraina. Da sola, la raffineria di Priolo Gargallo, può lavorare oltre 320mila barili al giorno, corrispondenti ad un quinto della capacità di raffinazione dell’Italia.

Carburanti 2023/ Nuovi aumenti da Pasqua in tutta Italia

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, lo stato italiano ha rifiutato di nazionalizzare lo stabilimento della Lukoil, preferendo affidarlo temporaneamente, in attesa di una vendita, ad un’amministrazione fiduciaria. A vincere il bando, con la proposta migliore, è stata l’azienda GOI Energy, filiale del gruppo cipriota di private equity Argus, con il favore e l’aiuto di trasfigura. Il governo, però, attuando il suo potere di veto sugli acquirenti della raffineria di Lukoil, ha bloccato temporaneamente la vendita per via di un timore del governo americano. L’idea è che dietro a Trasfigura potrebbe nascondersi un partner di Mosca, e Washington ha suggerito un controllo più approfondito. Dal contro loro, i dirigenti di GOI Energy hanno detto che i loro investitori sono esclusivamente greci, israeliani e ciprioti, di fatto smentendo tutte le accuse, ma mettendosi a completa disposizione per ogni eventuale controllo aggiuntivo.

LEGGI ANCHE:

Bonus energia imprese 2023/ I nuovi codici tributo da inserire nel modello F24

© RIPRODUZIONE RISERVATA