Lula, chi è la mamma di Claudia Endrigo e moglie di Sergio Endrigo/ “I miei genitori si sono amati tanto ma…”

Sergio Endrigo, nel corso della sua vita, ha avuto un incontro fondamentale che l’ha poi portato a diventare padre. Il cantautore, in riferimento alla sua vita privata e alla sfera dei sentimenti, fu sposato con Maria Giulia Bartolacci, poi affettuosamente ribattezzata con il soprannome “Lula“. La coppia convolò a nozze nel 1963 e, per pura coincidenza, lui diventò cognato di Riccardo Del Turco (anch’egli un celebre cantautore di quegli anni), il quale a sua volta nello stesso periodo aveva sposato la sorella di Lula, Donella.

Dal matrimonio tra Sergio Endrigo e Lula nacque nel 1965 una figlia, Claudia, la cui attività è ora indissolubilmente legata all’attività professionale del padre e all’intenzione di tramandare la sua memoria artistica. La storia d’amore tra il cantautore e Maria Giulia Bartolacci è stata passionale ma non priva di ostacoli e litigi, e si concluse con l’improvvisa morte della donna, datata 1994: Endrigo rimase al suo fianco e le tenne la mano fino ai suoi ultimi istanti di vita.

Claudia Endrigo e il rapporto tra i genitori: “Si sono amati tantissimo ma litigavano“

In un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel giugno 2023, Claudia Endrigo si era soffermata sulla tormentata storia d’amore tra Maria Giulia Bartolacci e Sergio Endrigo. Parlando del rapporto tra mamma e papà e del clima che si respirava in famiglia, aveva svelato: “Si sono amati tantissimo ma litigavano, come tutte le coppie. Ho assistito a liti pesanti, mai violenze ma spaccavano i piatti per terra sì”.

Un amore tormentato ma profondo e passionale dal quale nacque la figlia, la quale ha ammesso un retroscena relativo proprio alla sua nascita: “Diciamo che mamma non avrebbe voluto neanche me, sono stata un incidente. Lei avrebbe voluto abortire, invece papà era al settimo cielo!“.

