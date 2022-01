L’ultima alba/ Su Iris si rivede Bruce Willis, ma questo è un flop

L’ultima alba, film di Iris diretto da Antoine Fuqua

L’ultima Alba sarà trasmesso su Iris oggi, 6 gennaio, a partire dalle ore 21.11, per gli amanti di quei film d’azione che lasciano tutto il tempo col fiato sospeso. Uscito per la prima volta nelle sale statunitensi nel 2003, sotto l’attenta regia del giovane Antoine Fuqua, già all’attivo film come Shooters, Training Day, The Guilty ed Attacco al Potere, ha interpreti che al meglio rappresentano questa tipologia di film, primo su tutti Bruce Willis. Negli anni duemila non poteva di certo mancare il caro Bruce ad interpretare quell’eroe freddo ed impavido, e in questo film rimane molto vicino alla fama che lo precede.

Christmas at Dollywood/ Su Canale 5 il film con Danica McKellar

Ma non solo Willis fra i grandi nomi ma anche la nostra Monica Bellucci, nei panni della dottoressa Lena Fiore Kendricks, e Cole Hauser, attore statunitense conosciuto per i suoi ruoli in Transcendence ed Attacco al Potere.

L’ultima alba, la trama del film: una violenta battaglia

Il film L’ultima alba è ambientato in Nigeria, dove, dopo un colpo di stato, otto incursori del Navy Seals, guidati dal tenente A.K. Waters, Bruce Willis, hanno il gravoso compito di soccorrere la dottoressa Kendriks e tre occidentali; i civili sono rimasti in un piccolo villaggio alla guida di una missione e di un ospedale. Trovata la dottoressa, che deciderà di seguire il comando soltanto dopo aver portato in salvo tutti gli abitanti del villaggio, si troveranno alle calcagna una milizia ribelle, che cercherà in ogni modo di uccidere i militari. Ne seguirà una violenta battaglia, che porterà alla morte i ribelli ed una parte della squadra; il tenente e la dottoressa, in questa terribile azione, riusciranno a legare ed a salvarsi, tornando negli Stati Uniti e pensando al loro futuro insieme. Un film che fa riflettere, decisamente crudo ma fortemente realistico.

Sì, lo voglio/ Su Rai 2 ci si lecca i baffi con un film dolcissimo

Video, il trailer del film “L’ultima alba”

LEGGI ANCHE:

Halvdan il giovane vichingo/ Su Italia 1 il film con Vilgot Hedtjarn

© RIPRODUZIONE RISERVATA