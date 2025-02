L’ultima caccia, film su Rete 4 diretto da Richard Brooks

Martedì 18 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film western dal titolo L’ultima caccia.

Questo progetto cinematografico è stato prodotto dalla Metro Goldwyn Mayer nel 1956 e vede alla regia il film maker Richard Brooks, conosciuto in particolare per la sua attività come sceneggiatore, che gli permise di ottenere ben 5 nomination ai Premi Oscar.

Le musiche del film L’ultima caccia hanno invece la firma del compositore russo Daniele Amfitheatrof, che aveva esordito negli Stati Uniti nel 1940 con Phantom Raiders di Jacques Tourneur.

Nei panni del cacciatore di bisonti Charlie Gilson troviamo l’acclamato attore statunitense Robert Taylor, che nel corso della sua carriera ha lavorato con alcune delle più importanti dive degli anni ’30 e ’40, tra cui Joan Crawford, Jean Harlow, Maureen O’Sullivan e Vivien Leigh.

Al suo fianco, in questa occasione, la splendida Debra Paget, che aveva già interpretato il ruolo della bella indiana ne L’amante indiana (1950) con James Stewart.

Nel cast del film L’ultima caccia anche Lloyd Nolan, Stewart Granger, Russ Tamblyn, Fred Graham e Constance Ford.

La trama del film L’ultima caccia: fuga dalla violenza grazie all’amore

L’ultima caccia è ambientato nello Stato del Dakota alla fine del XIX secolo. Sono anni complicati, in un territorio selvaggio e arido che permette di coltivare molto poco e in cui la principale fonte di sostentamento proviene dalla caccia dei bisonti.

Durante queste spedizioni, non solo gli uomini compiono una strage di animali, ma attentano anche alla vita dei nativi americani che vivono nelle riserve presenti.

Quest’ultimi, infatti, a differenza dei coloni, non hanno la possibilità di muoversi liberamente, bensì sopravvivono semplicemente grazie ai bisonti che riescono a cacciare nelle loro zone e che, ormai, iniziano ad essere sempre meno. Tra i cacciatori più attivi e sanguinari vi è Charlie, che da tempo stermina gli animali del posto aiutato da Tony, un uomo che, a differenza del suo compagno, è stanco di tutta quella violenza.

Il loro rapporto, giorno dopo giorno, diventa sempre più teso, e la situazione diventa ancora più complicata quando Charlie cattura una bella pellerossa di cui Tony si innamora a prima vista.

Quest’ultimo è ormai deciso: fuggirà con la sua amata, iniziando una nuova vita semplice e serena.

Il suo compagno, però, quando scopre il suo piano si infuria e si mette sulle sue tracce con l’aiuto di alcuni uomini per vendicarsi. Arrivati uno di fronte all’altro, inizia un duello all’ultimo sangue, una resa dei conti che era già nell’aria da tempo ma il cui finale sarà molto diverso rispetto a quello che avrebbero mai immaginato.