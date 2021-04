L’ultima caccia/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor (oggi, 4 aprile 2021)

L’ultima caccia va in onda oggi, 4 aprile, su Rete 4. La messa in onda di questa pellicola avverrà su questo canale Mediaset a partire dalle ore 16.35. Il lungometraggio in esame appartiene all’insieme dei film western. Gli attori principali di questo film sono Robert Taylor, Lloyd Nolan, Stewart Granger e Debra Paget. Il western in questione è stato prodotto nell’anno 1956. L’ultima caccia è stato diretto dal regista Richard Brooks.

Spartacus/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas di Stanley Kubrick

Questi è un regista ed uno sceneggiatore statunitense, che è celebre anche per aver vinto un premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per la pellicola Il seme della violenza. Le musiche dell’Ultima caccia sono state scritte da Daniele Amfitheatrof. Questi è stato direttore d’orchestra all’EIAR e poi anche negli USA. Il protagonista di questo western, Robert Taylor, ha recitato anche in altri film come Troppo amata, Un americano a Oxford e Proprietà riservata.

Joy/ Video, su Rai 3 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 4 aprile 2021)

L’ultima caccia, la trama del film

Riguardo alla trama de L’ultima caccia, la storia è ambientata nello stato del Dakota. In questo luogo si svolge da tanto tempo la caccia dei bisognti che, a causa di ciò, stanno scomparendo. I cacciatori stanno facendo una vera e propria mattanza e tutto questo sta mettendo a repentaglio la vita degli indiani stessi. Questi ultimi vivono appunto in delle riserve a loro destinate, e, a causa della morte dei bisonti, stanno perdendo progressivamente la loro fonte di sostentamento. Uno dei cacciatori più agguerriti si chiama appunto Charlie.

Questi ad un certo punto ingaggia anche Tony per una grande partita di caccia. Charlie è infatti come abbiamo già detto un uomo spietato, mentre Tony è stanco di compiere delle vere e proprie carneficine e desidera tanto fare una scelta importante. L’uomo, infatti, vuole smettere di essere un cacciatore. Successivamente i rapporti tra Tony e Charlie si incrinano irrimediabilmente, in quanto quest’ultimo fa prigioniera un indiana che l’amico ama tanto.

Il dolce sonno della morte/ Su Rai 2 il film con Matthias Brandt

In seguito, Charlie perde contatto con la realtà e diventa sempre più assetato di sangue. A causa dei comportamenti insopportabili dell’uomo, Tony decide di liberare l’indiana prigioniera del cacciatore. I due allora fuggono lontano. Charlie dunque si mette all’inseguimento di Tony e della donna che trattava come schiava. Una terribile bufera di neve però farà morire il cacciatore per assideramento e Tony e la sua donna saranno liberi di amarsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA