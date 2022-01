L’ultima caccia/ Su Rete 4 il film western con Stewart Granger

L’ultima caccia, film di Rete 4 diretto da Richard Brooks

L’ultima caccia sarà trasmesso su Rete 4 oggi, martedì 4 gennaio 2022, dalle 16.45. La pellicola è distribuita e prodotta da MGM. La regia è di Richard Brooks vincitore nel 1961 del Premio Oscar come migliore sceneggiatura non originale per Il figlio di Giuda e nel 1968 ha ricevuto il David di Donatello come migliore registra straniero per A sangue freddo. In 71 anni di carriera ha diretto 36 film. É stato anche un bravo attore, sceneggiatore e direttore della fotografia.

Il primo attore principale è Stewart Granger, in 49 anni di carriera ha interpretato 53 film e vinto un Premio Targa d’oro della giuria nel 1956 per I perversi assegnatogli nei David di Donatello. Diventa famoso in Inghilterra interpretando la pellicola L’uomo in grigio. Dopo questa esperienza che gli dà molta notorietà, sbarca a Hollywood. Nonostante abbia recitato in molti film, nessuno ha entusiasmato più di tanto. Fra le sue interpretazioni bisogna ricordare Scaramucce, i 4 dell’Oca Selvaggia, Sodoma e Gomorra. Lavorò anche in teatro e per la televisione. La sua ultima interpretazione cinematografica è nel 1978 con ‘I quattro dell’oca selvaggia’. Il secondo attore è Robert Taylor, in 86 anni di carriera ha interpretato 76 film e 1 serie televisiva. Con il ruolo di regista ha diretto i film di animazione Talespin gli eroi del cielo e Talespin intrepidi aviatori.

L’ultima caccia, la trama del film: una caccia spietata ai bisonti

La storia de L’ultima caccia è ambientata nel 1883, siano nel Dakota e c’è in corso una caccia spietata ai bisonti. I cacciatori provenienti da ogni parte fanno a gara a chi uccide più animali, comincia una mattanza che mette in ginocchio gli indiani che vivono nelle riserve, visto che per loro i bisonti sono l’unica fonte di sostentamento. Charlie è un cacciatore incallito che usa metodi spietati per eliminare i bisonti, per la mattanza assume Tony perché ha intenzione di portare a termine una grossa partita di caccia.

Se da una parte c’è Charlie che è sanguinario e spietato, dall’altra c’è Tony che è stanco di assistere alla carneficina e vuole ritirarsi dalla mattanza. A complicare la situazione e a rendere i rapporti tra i due molto tesi è Charlie che rapisce una donna indiana e la fa diventare la sua schiava, mentre Tony se ne innamora. Con il passare dei giorni Charlie peggiora il suo carattere, diventa paranoico e sempre più aggressivo e assetato di sangue, tanto che Tony preoccupato per la sorte dell’indiana la prende sotto la sua custodia e fuggono insieme.

Charlie a questo punto comincia una caccia all’umano, insegue i due fuggiaschi e quando riesce a metterli in trappola, attende la notte per sfidare a duello Tony, ma a intervenire in aiuto della coppia ci pensa la natura con una violenta bufera di neve.

