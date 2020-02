L’ultima casa a sinistra/ Video, su Italia 1 il remake del film cult di Wes Craven

L’ultima casa a sinistra va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 6 febbraio, dalle ore 23,30. Si tratta di una pellicola del 2009 realizzata negli Stati Uniti dalla Midnight Entertainment e distribuita dalla Universal Pictures. Il film ha visto alla regia Dennis Iliadis con il soggetto di Wes Craven che aveva diretto nel 1972 la prima versione di questo film mentre la sceneggiatura porta la firma di Adam Alleca e Carl Ellsworth. Il montaggio è stato eseguito da Peter McNulty, le musiche della colonna sonora sono di John Murphy e nel cast sono presenti tra gli altri Sara Paxton, Monica Potter, Garret Dillahunt, Tony Goldwyn, Spencer Treat Clarke e Riki Lindhome.

L’ultima casa a sinistra, la trama del film

Ecco la trama di L’ultima casa a sinistra. Una benestante famiglia americana decide, come ogni anno, di trascorrere le proprie vacanze estive in una splendida località che si trova nei pressi di un bellissimo lago dove peraltro dispongono di una villa di campagna in cui i due coniugi hanno avvitato quando erano appena sposati. Con loro c’è anche la figlia che è ben felice di poter ritornare nella cittadina dove ha vissuto per tantissimi anni anche per ritrovare una sua carissima amica che attualmente lavora come commessa all’interno del locale minimarket. Non appena si ritrovano le due amiche fanno la conoscenza di un giovane ragazzo di nome Justin con il quale riescono immediatamente ad avere un bellissimo rapporto con tanto di appuntamento per il pomeriggio seguente in maniera tale da poter scambiare del classico fumo che solitamente viene utilizzato dagli adolescenti. Tuttavia quel pomeriggio drammaticamente la vita delle due ragazze cambierà in maniera repentina in quanto si ritroveranno ad avere a che fare con la famiglia del ragazzo ed in particolar modo con il padre che è un pericoloso criminale appena evaso dal carcere. In presenza delle due ragazze il genitore non riesce a trattenere quanto accaduto nella mattinata raccontando al figlio della necessità di dover scappare per lasciare gli Stati Uniti d’America. Siccome le due ragazze sono venute a conoscenza di quanto accaduto per potersi tutelare decide di portarle con se nelle vesti di ostaggi. Durante il tentativo di fuga le due ragazze cercano in diversi modi di divincolarsi dai criminali ma finisco per entrare spesso e volentieri in colluttazione con il pericoloso evaso il quale non si lascia pregare ed in particolar modo uccide l’amica e l’altra viene violentata. La figlia dei coniugi riesce a scappare in un momento di tranquillità lanciandosi nel lago e sfruttando le sue capacità di eccezionale nuotatrice ma il criminale le spara addosso colpendola di striscio. Convinto di averla uccisa proseguirà nella sua fuga ma finirà per imbattersi nella villetta di campagna dei genitori che ovviamente non sono a conoscenza di quanto sta avvenendo. Insomma ci sarà un ulteriore dramma che vedrà coinvolta all’intera famiglia suo malgrado.

