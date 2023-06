L’ULTIMA NOTTE D’AMORE/ Favino brilla in un thriller mozzafiato

L’ultima notte di amore è grande cinema, ma è soprattutto la dimostrazione che anche in Italia è possibile fare film di genere. Noto per il suo “Escobar” con Del Toro, Andrea Di Stefano firma la sua prima opera cinematografica italiana e lo fa con protagonista un’istituzione come Pierfrancesco Favino. Un’opera da non perdere e ora disponibile in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision e On Demand.

SINOSSI – Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di se stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio.Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.

Presentato al Berlinale Special Gala del Festival di Berlino 2023 e reduce da ottimi risultati al botteghino, L’ultima notte di amore è un thriller dal ritmo serrato, un’opera tesa e ricca di pathos. Girato in una Milano ruvida e notturna, il film ripercorre la discesa verso l’abisso di un poliziotto onesto alla vigilia della pensione. Ci sono tutte le componenti per un grande spettacolo, a partire dalla sapiente gestione della tensione. Favino si conferma ancora una volta sontuoso, donando cupezza e tormento a un personaggio ricco di sfumature. Un plauso anche ai co-protagonisti, da Linda Caridi a Francesco Di Leva.

