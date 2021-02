L’ultimo bacio/ Video, su Rai 3 il film con Stefano Accorsi e Martina Stella

L’ultimo bacio va in onda su Rai 3 di oggi, 6 febbraio, alle ore 20.45. Questo è stato un film che è riuscito a coinvolgere più di una generazione e che ha avuto un impatto popolare e di forte emozione da chiunque lo abbia visto. Uscito il due febbraio del 2001 dalla regia esperta di Gabriele Muccino, rimane presente nell’immaginario collettivo per l’attualità dell’argomento trattato e per la bravura degli attori nell’interpetare personaggi facilmente impersonificabili dal pubblico che li guarda. Il cast stellare porta i nomi di Giovanna Mezzogiorno, Stefano Accorsi, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Sabrina Impacciatore, Sergio Castellitto, Giorgio Pasotti ed una giovanissima Martina Stella al suo esordio. Prodotto da Domenico Procacci, casa di produzione Fandango, ha una colonna sonora incentrata sulla canzone L’ultimo Bacio di Carmen Consoli, che dà il titolo al film.

L’ultimo bacio, la trama

L’ultimo bacio racconta la storia di un gruppo di amici, che, al ridosso dei trent’anni, si trovano ad affrontare situazioni di crescita e di forti emozioni. Carlo, interpretato da Stefano Accorsi, va in piena confusione quando la sua fidanzata Giulia, Giovanna mezzogiorno, gli confida di aspettare un figlio. Lei felicissima, inizia i preparativi per l’imminente arrivo della bambina mentre lui, incerto sul suo ruolo di futuro padre, perde la testa per una diciottenne con cui inizierà una segreta relazione.

Nel frattempo Adriana e Livia sono in crisi e pensano ad una separazione, Paolo è depresso per la grave malattia del padre, Anna, la madre di Giulia cerca qualche emozione tornando fra le braccia di un suo ex amore ed Alberto, eterno ragazzino, passa da una donna all’altra senza mai innamorarsi. Quando il papà di Paolo muore e tutta la comitiva si riunisce, Giulia nota l’assenza di Carlo e si rende conto che ha un’altra ragazza, e lui, svegliandosi nel letto della nuova fiamma, tornerà dalla sua fidanzata cercando di farsi perdonare.

Video, il trailer del film “L’ultimo bacio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA