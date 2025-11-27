C'è tutta l'ironia di Bruce Willis ne L'ultimo boy scout - Missione: sopravvivere, affiancato da un bravissimo Damon Wayans. La regia è di Tony Scott

L’ultimo boy scout – Missione: sopravvivere, film su Italia 1 diretto da Tony Scott

L’action comedy L’ultimo boy scout – Missione: sopravvivere andrà in onda giovedì 27 novembre 2025, in seconda serata, alle ore 23.35 su Italia 1. La pellicola risale al 1991, e vede alla regia il compianto Tony Scott. I principali interpreti sono Bruce Willis, nei panni di Joseph “Joe” Cornelius Hallenbeck, e Damon Wayans, alias Jimmy Dix.

X Factor Live 2025, semifinale 27 novembre/ Diretta e finalisti: delirio per Rob

Nel cast figurano anche Noble Willingham, Chelsea Field, Taylor Negron, Danielle Harris, Halle Berry, Bruce McGill, Chelcie Ross, Joe Santos, Badja Djola, Kim Coates e Billy Blanks. Il film arrivò in Italia nel marzo 1992 e il progetto e la lavorazione delle varie fasi subirono diversi ritardi a causa di alcune controversie tra membri del cast e lo sceneggiatore Shane Black. Peraltro la cifra pagata a quest’ultimo rappresentò un piccolo record: la Silver Pictures diede a Black 1.75 milioni di dollari.

In che guai si mette Thomas in Un Professore 3, Manuel torna? Anticipazioni/ Simone e Dante scoprono verità

La trama del film L’ultimo boy scout – Missione: sopravvivere: il riscatto di un detective e di un quaterback disastrati

L’ultimo boy scout – Missione: sopravvivere vede protagonista Joseph Hallenbeck, ex agente dei Servizi Segreti statunitensi. Quest’ultimo è noto per aver salvato la vita al presidente americano Jimmy Carter, ma alcuni scontri con un senatore lo hanno condotto in disgrazia. Diventato un detective privato, divorato da numerosi problemi tra cui l’alcolismo e il pessimo rapporto con la figlia Darian, Hallenbeck scopre il tradimento della moglie con l’amico e collega Mike.

Chi sono i finalisti X Factor 2025/ Rob è la prima a sbarcare in finale

Quest’ultimo affida a Joe un lavoro di protezione per una cliente, ma rimane ucciso poco dopo in un attentato dinamitardo. Il compito assunto, proteggere una spogliarellista di nome Cory, appare come un lavoro facile, ma in realtà le vicende prendono una piega differente. Alcuni killer professionisti ingaggiano una sparatoria, vengono fermati da Hallenbeck ma Cory viene uccisa nel corso della sparatoria. Joe comincia a pensare che ci possa essere un legame tra l’omicidio della ballerina e quello del collega Mike, e si rivolge a Jimmy Dix, fidanzato di Cory ed ex quaterback degli Stallions, squalificato a vita per un giro di scommesse clandestine.

I due scoprono che la ragazza è stata uccisa perché coinvolta in un ricatto ordito ai danni di Shelly Marcone, malavitoso, uomo d’affari e proprietario degli Stallions. Scoprendo i giri loschi di Marcone, Hallenbech e Dix finiscono però per essere rapiti dagli scagnozzi del criminale che intende fare assassinare il Senatore Baynard, colpevole di non appoggiarne i traffici, e far ricadere la colpa dell’omicidio proprio su Hallenbeck. È Darian, la figlia del protagonista, ad intervenire aiutando il padre e Dix, che una volta liberi riescono ad eliminare i cattivi.

Joe Hallenbeck è deciso a salvare la vita al senatore, nonostante i rapporti tra i due non siano buoni, e riesce insieme a Dix ad intercettare la bomba diretta al politico. I protagonisti ingaggiano così una lotta con gli scagnozzi di Marcone, e riescono a fermare i killer pochi attimi prima che questi possano uccidere Baynard. Il criminale intanto sbaglia la valigetta ed esplode nella sua casa, dopo aver trafugato la borsa contenente l’esplosivo. Nelle scene finali Joe sembra risolvere alcuni dei problemi personali precedenti, e propone a Jimmy di divenire suo socio come investigatore privato.