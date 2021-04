L’ultimo colpo in canna/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford (oggi, 13 aprile)

L’ultimo colpo in canna andràin onda oggi, martedì 13 aprile, su Rete 4 a partire dalle ore 16.50. Si tratta di un film del 1968 e diretto da Jerry Thorpe. Il soggetto è di Charles Marquis Warren che, con Eric Bercovici, firma anche la sceneggiatura. Nel cast del film troviamo lo straordinario Glenn Ford al fianco di Arthur Kennedy. Sicuramente si tratta di un film diretto con grande intelligenza e che permette al pubblico di piombare in un mondo altro, forse fin troppo dimenticato oggi ma che andrebbe rivalutato maggiormente.

L’ultimo colpo in canna, la trama del film

Il western L’ultimo colpo in canna racconta le vicende di Lord Warfiled (Glenn Ford) che, tornato in paese dopo molto tempo, non trova ad aspettarlo né la moglie, né le figlie. Insospettito, comincia a indagare e viene a sapere che la sua famiglia è stata rapita dagli Apaches. Tuttavia c’è un altro problema: la moglie, temendo che Lord fosse morto in guerra, si è nel frattempo risposata con Owen Forbes (Arthur Kennedy).

Nonostante tutto, Lord è deciso a ritrovare la sua famiglia e con l’aiuto di Owen cerca di capire dove possa essere l’accampamento degli indiani. Grazie a un commerciante i due sanno dove si trova la donna e le figlie di Lord e si mettono in marcia. Mentre sono nei pressi di un villaggio abbandonato, in cui ci sono solo dei disertori, vengono attaccati dagli Apaches che uccidono i soldati e rubano delle munizioni. Lord e Owen li seguono, arrivano nell’accampamento indiano e liberano tutte le donne. La partita però non è ancora finita: chi dei due riavrà la moglie?

