L’ultimo colpo in canna/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford

L’ultimo colpo in canna, film di Rete 4 diretto da Jerry Thorpe

L’ultimo colpo in canna è un film del 1968 di produzione americana di genere western che va in onda oggi, 24 maggio, a partire dalle 16,50 su Rete 4. Il film è diretto da Jerry Thorpe e ha come interpreti: Glenn Ford, Barbara Babcock, Arthur Kennedy, Dean Jagger, Paul Fix, John Anderson e Harry Dean Stanton.

Fu distribuito negli Stati Uniti nel 1968 con il titolo originale Day of the Evil Gun dalla Metro Goldwyn Mayer. Il Morandini ha parlato di questo film come di un “western tradizionale, ma non convenzionale” e questo racconta moltissimo dell’opera.

L’ultimo colpo in canna, la trama del film

Il film L’ultimo colpo in canna ha inizio con una vicenda avvolta nel mistero, infatti, il signor Warfield tornato nel paese dopo essere stato fuori a lungo, non trova più sua moglie e le sue due figlie. Solo più tardi scopre con enorme disappunto che la sa famiglia è stata rapita dagli Apaches e che sua moglie, credendolo morto, stava per convolare a nozze con un altro uomo. L’uomo non si arrende e decide di ritrovare la donna, tallonato dallo stesso uomo con cui doveva risposarsi, cercando di scoprire dove si trova l’accampamento della tribù indiana.

I due riescono ad avere l’informazione giusta da un commerciante di zona e quindi si dirigono verso il luogo indicato, ma arrivati nella destinazione presunta, scoprono che si tratta di un villaggio semi deserto occupato da alcuni disertori. Gli indiani, intanto, giungono al villaggio e ammazzano tutti i soldati portando via un carro colmo di armi. I due uomini, che hanno lo stesso obbiettivo, seguono le tracce del carro e finalmente trovano l’accampamento degli Apaches e liberano le donne. Rientrati in città i due uomini si sfidano a duello per stabilire chi di loro ha diritto di ritornare con la donna.

